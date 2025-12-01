Новини
ЦСКА предлага договор на Илиан Илиев

ЦСКА предлага договор на Илиан Илиев

1 Декември, 2025 08:59

Илиев дойде на „Армията" през 2024 година и се утвърди като важен фактор в състава на „червените"

ЦСКА предлага договор на Илиан Илиев - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на ЦCKA ще предложи нов договор на халфа Илиан Илиев. Най-вероятно това ще стане след последния мач за годината. Настоящият контракт на полузащитника изтича през лятото.

Илиев дойде на „Армията" през 2024 година и се утвърди като важен фактор в състава на „червените", информира "Мач Телеграф".

Треньорът Христо Янев залага на него, вместо албанеца Кевин Додай като фалшиво крило и това засега носи успех на тима.

Други двама футболисти на ЦСКА, чийто договори изтичат следващата година обаче едва ли ще получат оферти за подновяването им. Иван Турицов почти сигурно ще си пробва късмета в чужбина, същото е положението и с Брахими.

Двамата са почти твърдо аут от сметките на Христо Янев и влизат в игра само в много крайни случаи.


