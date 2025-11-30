Юха Канкунен смята, че Ожие е най-великият в рали спорта

Юха Канкунен, който е 4-кратен световен шампион, а в момента е заместник-шеф на Тойота в Световния рали шампионат, смята, че Себастиен Ожие за най-великия пилот в историята на рали спорта. Както е известно, Ожие спечели деветата си световна титла и се изравни по този показател със сънародника си Себастиен Льоб, предава sportal.bg.



„Битката за световната титла беше изключително оспорвана, а Себ и Елфин Еванс я решиха в последната отсечка на последното рали за годината – обясни легендарният финландец. – Мисля, че Себ показа, че в момента е най-добрият пилот в света и може би дори за всички времена, защото изравни рекорда на Льоб от девет световни титли, като го направи с три различни производители.“



И деветте титли на Льоб са със Ситроен, докато Ожие взе първите си четири титли с Фолксваген, след това още две с М-Спорт и Форд, а последните три дойдоха с Тойота.



„Аз също спечелих моите титли с три различни производители, но взех само 4 титли – допълни Канкунен. – Това, което направи Себ, го извежда на първо място за мен. Девет титли с коли на три различни марки. Това означава, че той е най-добрият пилот, поне според мен.“



Канкунен похвали и Елфин Еванс, който за трети път се бори с Ожие за световната титла и французинът отново го победи.



„Елфин направи фантастичен сезон – заяви Канкунен. – Той не допусна грешки, през по-голямата част от сезона стартира първи по етапите и чисти пътя за своите съперници, но беше много постоянен и е страхотно, че той остава при и догодина отново ще се бори за титлата.“

