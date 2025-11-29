Новини
Себастиан Ожие с девета световна титла

29 Ноември, 2025 14:41

Така изравни рекорда на Себастиан Льоб

Себастиан Ожие с девета световна титла - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Французинът Себастиан Ожие (Тойота) (вдясно) спечели девета световна титла в кариерата си в Световния рали шампионат (WRC) за 2025 г., предава БТА. Така той изравни рекорда, държан от неговия сънародник Себастиан Льоб. Също така Ожие стана и най-възрастният шампион в историята на състезанието. Ожие завърши трети в последния етап в Саудитска Арабия. Влизайки в състезанието, той беше втори в генералното класиране на шампионата, на три точки зад уелсеца Елфин Евънс (Toyota), който завърши шести.

Това е петият път, в който Евънс завършва втори в генералното класиране през последните шест сезона. Друг претендент за титлата, двукратният световен шампион Кале Рованпера (Toyota), завърши седми в ралито и трети в генералното класиране.

На 41 години и 348 дни, Ожие стана най-възрастният световен рали шампион, надминавайки рекорда, поставен от финландеца Хану Микола (41 години и 183 дни) през 1983 г. Ожие се оттегли от състезанията в шампионата WRC след сезон 2021, когато спечели осмата си шампионска титла. Оттогава той избира състезанията, участвайки между шест и 10 ралита на сезон. Ожие планираше да се състезава частично и този сезон, но допълни графика си, след като се намеси в битката за титлата. В крайна сметка французинът завърши 11 ралита - три по-малко от съперниците си. В тези състезания Ожие спечели шест пъти и завърши на подиума 10 пъти.

Ожие се състезава в WRC от 2008 г., като е участвал в 203 ралита, спечелил е 67 пъти (втори след Льоб с 80) и е завършил на подиума 115 пъти.
В последния старт за сезона в Саудитска Арабия спечели белгиецът Тиери Нювил с Хюндай, следван от французина Адриан Фурмо с Хюндай на 54.7 секунди. Ожие завърши трети на 1:03.3 минута след победителя.

В крайното класиране за сезона Ожие завърши първи с 293 точки, следван от Евънс с 289 и Рованпера с 256 точки.


Саудитска Арабия
