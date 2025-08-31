Новини
Себастиан Ожие поведе в рали Парагвай

31 Август, 2025 11:47 302 0

Втори е Адриен Фурмо с Хюндай

Себастиан Ожие поведе в рали Парагвай - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Себастиан Ожие с Тойота оглави класирането на рали Парагвай след втория ден. Надпреварата е десети кръг от сезона в Световния рали шампионат (WRC), предава БТА. Ожие бе четвърти след първия ден след спукана гума, но успя да навакса и да вземе преднина от 10.3 секунди пред втория Адриен Фурмо с Хюндай.

Съотборникът на Ожие - Кале Рованперя, водеше след съботните скоростни отсечки, но спукана гума в предпоследния етап на деня свали финландеца на шесто място.

Осемкратният световен шампион Ожие спечели четири от седемте етапа на деня, а Рованпера спечели три от тях. "Разбира се, жалко е да видиш съотборникът си да има спукана гума и това не е начинът, по който искаш да поведеш, но изглежда, че всеки имаше някакви проблеми", коментира Ожие.

Уелсецът Елфин Еванс е на трето място с изоставане от 36,6 секунди след Ожие, а От Танак от Хюндай е четвърти и само на 2,5 секунди зад Еванс след спукана задна лява гума на най-дългия етап. Еванс е лидер в генералното класиране с три точки пред Рованперя, а Ожие е с още 10 точки зад него след девет от 14 кръга от шампионата.


