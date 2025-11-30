Лудогорец се справи без проблеми с Ботев (Вр)

Лудогорец победи Ботев (Вр) с 2:0 в мач от 17-ия кръг на Първа лига, предава БТА. Попаденията бяха дело на Ивайло Чочев и Квадво Дуа. Първото попадение падна в 27-ата минута, когато Петър Станич центрира от фаул, Димитър Евтимов допусна грешка, като остана под топката.



Диниш Алмейда отклони кълбото в гредата, което се върна към Педро Нареси, който подаде успоредно на голлинията към Чочев, а той от непосредствена близост се разписа – 1:0.

След подновяването на играта Лудогорец създаде още няколко положения, но не успяваше да стигне до нов гол. В 71-ата минута след бърза атака Петър Станич пусна към Квадво Дуа в наказателното поле, а той с премерен удар прати топката в мрежата за 2:0. В заключителните минути Ботев Враца опита да се върне в срещата, но без успех.



Първенство на България по футбол, срещи от 17-ия кръг на efbet Лига:

Локо (Сф) - Арда 0:0

Локо (Пд) - Монтана 0:0

ЦСКА 1948 – Берое 2:1

Ботев (Пд) - Черно море 2:1

Спартак 1918 (Вн) - ЦСКА (София) 0:4

Славия - Добруджа 1919 3:1

Лудогорец - Ботев (Вр) 2:0



Днес:

Левски – Септември (17,30 часа, Диема спорт)