Лудогорец се справи без проблеми с Ботев (Вр)

Лудогорец се справи без проблеми с Ботев (Вр)

30 Ноември, 2025 17:08 410 1

Попаденията бяха дело на Ивайло Чочев и Квадво Дуа

Лудогорец се справи без проблеми с Ботев (Вр) - 1
Снимка: ПФК Лудогорец
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Лудогорец победи Ботев (Вр) с 2:0 в мач от 17-ия кръг на Първа лига, предава БТА. Попаденията бяха дело на Ивайло Чочев и Квадво Дуа. Първото попадение падна в 27-ата минута, когато Петър Станич центрира от фаул, Димитър Евтимов допусна грешка, като остана под топката.

Диниш Алмейда отклони кълбото в гредата, което се върна към Педро Нареси, който подаде успоредно на голлинията към Чочев, а той от непосредствена близост се разписа – 1:0.

След подновяването на играта Лудогорец създаде още няколко положения, но не успяваше да стигне до нов гол. В 71-ата минута след бърза атака Петър Станич пусна към Квадво Дуа в наказателното поле, а той с премерен удар прати топката в мрежата за 2:0. В заключителните минути Ботев Враца опита да се върне в срещата, но без успех.

Първенство на България по футбол, срещи от 17-ия кръг на efbet Лига:
Локо (Сф) - Арда 0:0
Локо (Пд) - Монтана 0:0
ЦСКА 1948 – Берое 2:1
Ботев (Пд) - Черно море 2:1
Спартак 1918 (Вн) - ЦСКА (София) 0:4
Славия - Добруджа 1919 3:1
Лудогорец - Ботев (Вр) 2:0

Днес:
Левски – Септември (17,30 часа, Диема спорт)


България
Оценка 4.5 от 2 гласа.
  • 1 Спецназ

    1 1 Отговор
    1- вия гол Чочев го кара като бутна топката от гол линията във вратата!

    Е НЕМА начин, Баце да не е в засада на гол- линията, ама на Проекта на

    Домуса, който ръководи изпълкома това нема начин да се свири за засада!
    ФАКТ!

    17:12 30.11.2025

