Арсенал взе точка срещу 10 от Челси

Челси и Арсенал завършиха наравно 1:1 в мач от 13-ия кръг в шампионата на Англия, предава БТА. Домакините останаха с човек по-малко, след като в 38-ата минута Мойсес Кайседо получи червен картон за нарушение срещу Микел Мерино и намеса на видео асистент реферите.



Три минути след почивката Жоао Педро опита да се разпише, но Давид Рая изби топката в ъглов удар. При изпълнението на статичното положение Трево Чалоба с глава след подаване на Рийс Джеймс откри резултата в лондонското дерби в полза на Челси. Само 11 минути по-късно Мерино изравни след пробив и центриране на Букайо Сака – 1:1.

"Артилеристите", които имат 17 поредни мача без поражение във всички турнири, водят в класирането с актив от 30 точки, с 5 пред Манчестър Сити. Челси има 24 пункта и е на трета позиция до момента.