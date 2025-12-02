Новини
БФС проведе последен за годината Изпълком

2 Декември, 2025 16:03 500 3

На него беше утвърден спортният календар за 2026 година

БФС проведе последен за годината Изпълком - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз проведе последното си редовно заседание за 2025 година.

В рамките на срещата беше утвърден спортният календар на БФС за 2026 година, който включва всички държавни първенства и турнири, регионални първенства и турнири на Зоналните и Областни съвети на БФС, прояви от националната програма "Grassroots", официални дати от международния календар, както и лагери, контролни срещи и различни международни турнири.

Членовете на Изпълнителния комитет направиха и подробен анализ на изминалата година – в спортно-технически, организационен и финансов аспект.

Паралелно с това беше извършено и планиране на дейностите за 2026 година и предстоящите стратегически стъпки.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фергюсън

    4 0 Отговор
    Само не разбрахме дипломата му за 8 клас ,и тази за виШУ фалшиви ли са !!

    Коментиран от #2

    16:05 02.12.2025

  • 2 Доцент Габров

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "фергюсън":

    За основно и средно - фалшиви. За вишуто - гарантирам, аз съм я писал! Оригинална като Дерби Кола!

    16:24 02.12.2025

  • 3 Горно Уйно

    1 0 Отговор
    Каков е тоя Уран Готиан на снимката?

    16:54 02.12.2025

