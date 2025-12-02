БФС проведе последен за годината Изпълком

Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз проведе последното си редовно заседание за 2025 година.
В рамките на срещата беше утвърден спортният календар на БФС за 2026 година, който включва всички държавни първенства и турнири, регионални първенства и турнири на Зоналните и Областни съвети на БФС, прояви от националната програма "Grassroots", официални дати от международния календар, както и лагери, контролни срещи и различни международни турнири.
Членовете на Изпълнителния комитет направиха и подробен анализ на изминалата година – в спортно-технически, организационен и финансов аспект.
Паралелно с това беше извършено и планиране на дейностите за 2026 година и предстоящите стратегически стъпки.
1 фергюсън
Коментиран от #2
16:05 02.12.2025
2 Доцент Габров
До коментар #1 от "фергюсън":За основно и средно - фалшиви. За вишуто - гарантирам, аз съм я писал! Оригинална като Дерби Кола!
16:24 02.12.2025
3 Горно Уйно
16:54 02.12.2025