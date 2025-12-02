Интер насочи поглед към младата звезда на Хайдук Сплит

Интер проявява сериозен интерес към изгряващия талант на Хайдук Сплит – централния бранител Бранимир Млачич, който едва на 18 години вече привлича вниманието на европейските грандове. Според информация на авторитетното издание Germanijak.hr, представители на „нерадзурите“ са провели първи разговори с ръководството на хърватския клуб и планират нова среща до края на месеца, за да обсъдят евентуален трансфер.

Ако се стигне до споразумение, младият защитник ще остане под наем в Хайдук до края на настоящия сезон, за да продължи развитието си в позната среда. По този начин Интер демонстрира стратегически подход и търпение в работата си с перспективни футболисти, като дава възможност на Млачич да натрупа още опит, преди да облече черно-синия екип.

Миланският тим следи изявите на хърватския национал от известно време и не крие амбициите си да го привлече в редиците си. Очаква се в близките седмици да бъдат проведени нови разговори между двата клуба, като целта е да се намери решение, което да удовлетвори всички страни.

С оглед на стабилната си финансова позиция, Интер може да си позволи да действа спокойно и обмислено на трансферния пазар, особено когато става въпрос за обещаващи млади таланти като Млачич.