Иван Иванов получи специални поздравления от Академията на Рафаел Надал

Иван Иванов получи специални поздравления от Академията на Рафаел Надал

3 Декември, 2025 15:56

Александър Василев приключи сезона на четвърта позиция

Иван Иванов получи специални поздравления от Академията на Рафаел Надал - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският тенис талант Иван Иванов бе отличен с топли думи и признание от престижната академия на легендарния Рафаел Надал, след като завърши сезона като номер едно в световната ранглиста за юноши до 18 години.

Младият шампион, който през тази година триумфира на кортовете на "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ при юношите, продължава да впечатлява тенис обществото с невероятните си успехи.

Иванов, който отпразнува 17-ия си рожден ден на 30 октомври, тренира в Академията на Надал от август 2022 година. През този период той не само усъвършенства играта си, но и сбъдна една от най-големите си мечти – да оглави световната ранглиста за юноши.

От академията не скриха гордостта си и написаха в социалните мрежи: „Иван Иванов реализира още една своя мечта в един наистина незабравим сезон 2025 – завършва годината като №1 в света при юношите!“

Със завидните 3 601 точки Иванов оглави класацията, изпреварвайки германския си конкурент Макс Шьонхаус (3 063 точки) и испанския талант Андреас Сантамарта Ройг (2 706 точки).

Още един българин – Александър Василев – също се нареди сред най-добрите, като приключи сезона на четвърта позиция с 2 627,5 точки.


