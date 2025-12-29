Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Антъни Джошуа оцеля след тежка катастрофа в Нигерия – двама загинали - ВИДЕО

29 Декември, 2025 15:45 1 493 5

  • антъни джошуа-
  • катастрофа в нигерия-
  • огун-
  • лагос-
  • боксьор-
  • пътен инцидент-
  • ранени-
  • загинали-
  • новини от света-
  • спортни новини

Пострадалите са били незабавно транспортирани до най-близката болница

Антъни Джошуа оцеля след тежка катастрофа в Нигерия – двама загинали - ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Известният британски боксьор в тежка категория Антъни Джошуа преживя сериозен пътен инцидент в Нигерия, съобщават местните власти. Катастрофата се е разиграла на натоварената магистрала между Огун и Лагос, където автомобилът, в който се е возил 36-годишният спортист, е попаднал във верижна катастрофа.

По информация на полицията в щата Огун, трагедията е отнела живота на двама души, а няколко други, сред които и Джошуа, са били ранени. За щастие, световноизвестният боксьор е получил само леки травми и е в стабилно състояние, потвърдиха от местното полицейско управление пред BBC.

Антъни Джошуа, чийто корени водят към град Сагаму в югозападната част на Нигерия, е бил пътник в едно от двете превозни средства, участвали в сблъсъка. Очевидци разказват пред изданието The Punch, че боксьорът е седял непосредствено зад шофьора в момента на инцидента.

Пострадалите са били незабавно транспортирани до най-близката болница, където им е оказана медицинска помощ. Властите разследват причините за катастрофата, а феновете на Джошуа по цял свят изразяват облекчение, че любимецът им е оцелял без сериозни наранявания.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    1 9 Отговор
    кофти

    че е оцелял

    Коментиран от #2

    15:48 29.12.2025

  • 2 Улав

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Не те слуша главата

    15:53 29.12.2025

  • 3 Гащи

    5 0 Отговор
    Този защо е по гащи в колата, да не е снимал епизод на фейк такси...

    16:12 29.12.2025

  • 4 Там в Нигерия

    2 0 Отговор
    има 220 милиона шебека. Двама трима, дваисе триесе по-малко, това няма значение.

    17:00 29.12.2025

  • 5 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Тоя по прашки ли се вози

    17:02 29.12.2025

