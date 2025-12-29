Антъни Джошуа оцеля след тежка катастрофа в Нигерия – двама загинали - ВИДЕО

Известният британски боксьор в тежка категория Антъни Джошуа преживя сериозен пътен инцидент в Нигерия, съобщават местните власти. Катастрофата се е разиграла на натоварената магистрала между Огун и Лагос, където автомобилът, в който се е возил 36-годишният спортист, е попаднал във верижна катастрофа.

По информация на полицията в щата Огун, трагедията е отнела живота на двама души, а няколко други, сред които и Джошуа, са били ранени. За щастие, световноизвестният боксьор е получил само леки травми и е в стабилно състояние, потвърдиха от местното полицейско управление пред BBC.

Антъни Джошуа, чийто корени водят към град Сагаму в югозападната част на Нигерия, е бил пътник в едно от двете превозни средства, участвали в сблъсъка. Очевидци разказват пред изданието The Punch, че боксьорът е седял непосредствено зад шофьора в момента на инцидента.

Пострадалите са били незабавно транспортирани до най-близката болница, където им е оказана медицинска помощ. Властите разследват причините за катастрофата, а феновете на Джошуа по цял свят изразяват облекчение, че любимецът им е оцелял без сериозни наранявания.

