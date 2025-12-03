Рома се прицелва в звездата на Ливърпул - Федерико Киеза

Според последните информации от Апенините, Рома е насочил погледа си към крилото на Ливърпул и национал на Италия – Федерико Киеза. 28-годишният футболист, който не успява да се наложи сред титулярите на „червените“, е твърдо решен да намери нов клуб, където да получава повече игрово време и да поддържа отлична форма преди евентуалното участие на Италия на Световното първенство.

Желанието на Киеза за трансфер през януарския прозорец става все по-очевидно, като според италианските медии, самият играч настоява за промяна, за да не изпусне шанса си за изява на най-голямата футболна сцена. Въпреки интереса към него от няколко европейски клуба, именно „вълците“ от Рим изглеждат най-настоятелни в опитите си да го привлекат на „Олимпико“.

Римският гранд обаче е изправен пред финансови ограничения и едва ли ще може да си позволи скъп трансфер. Затова в клуба обмислят вариант за наем на Киеза, като се надяват да убедят Ливърпул в ползите от подобна сделка.