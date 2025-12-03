Новини
Спорт »
Световен футбол »
Рома се прицелва в звездата на Ливърпул - Федерико Киеза

Рома се прицелва в звездата на Ливърпул - Федерико Киеза

3 Декември, 2025 16:41 308 0

  • рома-
  • ливърпул-
  • федерико киеза-
  • трансфер-
  • серия а-
  • италиански национал-
  • джанпиеро гасперини-
  • футболни новини-
  • световно първенство-
  • наем-
  • зимен трансферен прозорец

Италианският национал търси ново предизвикателство

Рома се прицелва в звездата на Ливърпул - Федерико Киеза - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Според последните информации от Апенините, Рома е насочил погледа си към крилото на Ливърпул и национал на Италия – Федерико Киеза. 28-годишният футболист, който не успява да се наложи сред титулярите на „червените“, е твърдо решен да намери нов клуб, където да получава повече игрово време и да поддържа отлична форма преди евентуалното участие на Италия на Световното първенство.

Желанието на Киеза за трансфер през януарския прозорец става все по-очевидно, като според италианските медии, самият играч настоява за промяна, за да не изпусне шанса си за изява на най-голямата футболна сцена. Въпреки интереса към него от няколко европейски клуба, именно „вълците“ от Рим изглеждат най-настоятелни в опитите си да го привлекат на „Олимпико“.

Римският гранд обаче е изправен пред финансови ограничения и едва ли ще може да си позволи скъп трансфер. Затова в клуба обмислят вариант за наем на Киеза, като се надяват да убедят Ливърпул в ползите от подобна сделка.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ