Пламен Андреев поема по нов път с престижна агенция

Младият български вратар Пламен Андреев, който наскоро навърши 20 години, направи значима крачка в професионалното си развитие, като се довери на нови представители. След като дълго време бе част от екипа на Виктор Кирков, сега талантливият страж ще бъде представляван от реномираната "EA Sports Agency".

Андреев, който изгря с екипа на Левски, в момента играе под наем в испанския Расинг Сантандер, собственост на нидерландския гранд Фейенорд. Въпреки че през този сезон получи ограничени шансове за изява – записвайки само един официален двубой за Купата на Краля – младият национал не губи мотивация и продължава да се бори за мястото си под рамката.

В шампионатните срещи на Сегунда дивисион титулярната позиция е поверена на опитния Мендибуру Жокин Ескиета, който вече два сезона и половина не е изпускал мач за лидера в класирането.

Въпреки конкуренцията, Пламен Андреев не спира да работи усърдно, а новото партньорство с "EA Sports Agency" се очаква да отвори нови хоризонти пред младия българин.