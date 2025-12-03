Новини
Пламен Андреев поема по нов път с престижна агенция

3 Декември, 2025 17:55 546 0

  • вратар-
  • пламен андреев-
  • представители-
  • виктор кирков-
  • ea sports agency-
  • левски-
  • расинг сантандер-
  • фейенорд

Вратарят вече ще бъде представляван от реномираната "EA Sports Agency"

Пламен Андреев поема по нов път с престижна агенция - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Младият български вратар Пламен Андреев, който наскоро навърши 20 години, направи значима крачка в професионалното си развитие, като се довери на нови представители. След като дълго време бе част от екипа на Виктор Кирков, сега талантливият страж ще бъде представляван от реномираната "EA Sports Agency".

Андреев, който изгря с екипа на Левски, в момента играе под наем в испанския Расинг Сантандер, собственост на нидерландския гранд Фейенорд. Въпреки че през този сезон получи ограничени шансове за изява – записвайки само един официален двубой за Купата на Краля – младият национал не губи мотивация и продължава да се бори за мястото си под рамката.

В шампионатните срещи на Сегунда дивисион титулярната позиция е поверена на опитния Мендибуру Жокин Ескиета, който вече два сезона и половина не е изпускал мач за лидера в класирането.

Въпреки конкуренцията, Пламен Андреев не спира да работи усърдно, а новото партньорство с "EA Sports Agency" се очаква да отвори нови хоризонти пред младия българин.


