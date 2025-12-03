Новини
Родриго е поискал да напусне Реал Мадрид след рекордната голова суша

3 Декември, 2025 20:25 521 0

Бразилецът приема, че трансфер през януари е нереалистичен, но настоява за промяна

Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Родриго официално е уведомил ръководството на Реал Мадрид, че желае да напусне клуба. Според информация на “Defensa Central” крилото разбира, че януари не предлага реални шансове за трансфер, но очаква договорът му да бъде прекратен или да получи оферта през лятото.

Формата на бразилеца е в свободно падане, като той не е отбелязал гол в 30 поредни мача, което е най-дългата голова суша за нападател в историята на Реал Мадрид. Липсата на резултатност, натискът и конкуренцията в атака допълнително са повлияли на решението му да търси ново начало.

От Мадрид не бързат да определят бъдещето му, но раздялата в края на сезона изглежда все по-вероятна.


