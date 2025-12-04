Новини
Благодетелят на ЦСКА 1948 обяви официално германския халф

4 Декември, 2025 15:30 347 0

Добре дошъл на Флориан Кребс в ЦСКА!

Павел Ковачев

Благодетелят на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов официално представи ново попълнение на клуба. Става дума за Флориан Кребс.

„Добре дошъл на Флориан Кребс в ЦСКА! Втори германец в нашия клуб“, написа Найденов във Фейсбук.

Играчът пристига в ЦСКА от Интер Турку от Финландия.

Роденият в Берлин Флориан Кребс е бил капитан на тима на Херта до 19 години, с който печели титлата в юношеската Бундеслига през 2018, а по-късно е играл за втория отбор на Борусия Дортмунд и ФК Кемницер.

В Германия пишат, че халфът ще получава в България заплата, която е сравнима с тази, която дават топ отборите във Втора Бундеслига.


