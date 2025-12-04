Новини
Спорт »
Волейбол »
Венислав Антов с нови фантастични изяви за Туркоан във Франция

Венислав Антов с нови фантастични изяви за Туркоан във Франция

4 Декември, 2025 13:44 369 0

  • венислав антов-
  • волейбол франция-
  • туркоан-
  • тур-
  • сен назер-
  • владимир гърков-
  • лига 1-
  • български национал-
  • спортни новини

Тимът на българина се изкачи на втората позиция в класирането

Венислав Антов с нови фантастични изяви за Туркоан във Франция - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският волейболен ас Венислав Антов отново прикова вниманието на спортната общественост във Франция, след като изведе Туркоан до драматичен триумф над досегашния лидер Тур в Лига 1. В истински спектакъл, изпълнен с обрати и напрежение до последната точка, Туркоан надделя с 3:2 (16:25, 25:21, 25:17, 23:25, 15:13), а Антов бе безспорният двигател на успеха.

След като само преди дни българският диагонал разби всички очаквания с рекордните си 45 точки, сега той отново демонстрира класа и хладнокръвие. Антов приключи срещата с внушителните 27 точки – 25 от тях реализирани в атака при 48% ефективност, допълнени от един блок и един ас.

С това представяне той заслужено грабна приза за най-полезен играч (MVP) на двубоя, макар че словенският национал Ник Муянович от Тур успя да го изпревари по резултатност с 28 точки.

Този успех не само сложи край на победната серия на Тур, но и изкачи Туркоан на второто място във временното класиране с 21 точки след девет изиграни срещи. На върха вече се намира съставът на Монпелие, а битката за челните позиции във френското първенство се разгаря с пълна сила.

В друг вълнуващ мач от кръга Сен Назер, с българското участие на Владимир Гърков, осъществи впечатляващ обрат срещу Ница. След като изоставаше с два гейма, тимът на Гърков показа характер и спечели с 3:2 (19:25, 20:25, 25:20, 25:16, 15:13). Българският посрещач изигра цялата среща и се отчете с 23 точки (21 от атака при 50% успеваемост и два аса), докато най-резултатен за Сен Назер бе Филип Джон с 29 точки и отличието за MVP.

След този кръг Сен Назер заема 11-о място с 9 точки от 9 мача, а интригата във френската Лига 1 по волейбол става все по-голяма.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ