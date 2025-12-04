Венислав Антов с нови фантастични изяви за Туркоан във Франция

Българският волейболен ас Венислав Антов отново прикова вниманието на спортната общественост във Франция, след като изведе Туркоан до драматичен триумф над досегашния лидер Тур в Лига 1. В истински спектакъл, изпълнен с обрати и напрежение до последната точка, Туркоан надделя с 3:2 (16:25, 25:21, 25:17, 23:25, 15:13), а Антов бе безспорният двигател на успеха.

След като само преди дни българският диагонал разби всички очаквания с рекордните си 45 точки, сега той отново демонстрира класа и хладнокръвие. Антов приключи срещата с внушителните 27 точки – 25 от тях реализирани в атака при 48% ефективност, допълнени от един блок и един ас.

С това представяне той заслужено грабна приза за най-полезен играч (MVP) на двубоя, макар че словенският национал Ник Муянович от Тур успя да го изпревари по резултатност с 28 точки.

Този успех не само сложи край на победната серия на Тур, но и изкачи Туркоан на второто място във временното класиране с 21 точки след девет изиграни срещи. На върха вече се намира съставът на Монпелие, а битката за челните позиции във френското първенство се разгаря с пълна сила.

В друг вълнуващ мач от кръга Сен Назер, с българското участие на Владимир Гърков, осъществи впечатляващ обрат срещу Ница. След като изоставаше с два гейма, тимът на Гърков показа характер и спечели с 3:2 (19:25, 20:25, 25:20, 25:16, 15:13). Българският посрещач изигра цялата среща и се отчете с 23 точки (21 от атака при 50% успеваемост и два аса), докато най-резултатен за Сен Назер бе Филип Джон с 29 точки и отличието за MVP.

След този кръг Сен Назер заема 11-о място с 9 точки от 9 мача, а интригата във френската Лига 1 по волейбол става все по-голяма.