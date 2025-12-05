Никола Цолов запази силите си за квалификацията в Абу Даби

Българският лъв Никола Цолов се нареди на 15-ата позиция в единствената свободна тренировка на пистата "Яс Марина" преди последното състезание за сезона във Формула 2 в Абу Даби. Пилотът на Campos Racing завъртя общо 19 обиколки, но направи само една бърза такава при първото си излизане.

Победител в сесията стана Джак Крофорд от тима на DAMS с тур, който бе по-добър с 0.844 от постижението на Цолов. След американеца място в тройката намериха Габриеле Мини и другият пилот на Campos – Арвид Линдблад, които финишираха съответно на 0.085 и 0.096 секунди зад Крауфорд. За Никола предстои квалификацията за Гран при на Абу Даби от 13:00 часа по-късно в петък.

Crawford claims top spot in Practice as the chequered flag flies 👏#F2 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Y06K7kqKea — Formula 2 (@Formula2) December 5, 2025

В първите дведесет мнинути от тренировката Цолов направи шест обиколки на пистата „Яс Марина“, като най-добрата я завъртя за 1:41.388 и се нареди 16-и, с изоставане от 1.208 от лидера. Той обаче правеше само инсталационни обиколки и тепърва трябваше да излезе за бърз тур. Всички пилоти бяха на пистата и класирането постоянно търпеше промени.

Малко по-късно Никола направи и първата си бърза обиколка, като я завърши с време от 1:40.389 и първоначално се нареди девети, но след това падна до 14-ата позиция с изоставане от 0.5 от лидера. След това българският лъв влезе в бокса и се подготвяше за следващото си излизане за нов бърз тур.

В крайна сметка Цолов не успя да запише втора бърза обиколка и завърши на 15-о място с времето от първото си излизане на трасета - 1:40.389, като разликата с победителя в сесията Джак Крофорд бе 0.844.

Преди седмица българският лъв спечели първите си точки във Формула 2, след като още в дебюта си се нареди на страхотното седмо място в основното състезание в Катар на пистата „Лусаил“. Никола финишира шести, но заради петсекундно наказание, получено заради опасно излизане от бокса, загуби една позиция. Цолов падна до десетата позиция, но в заключителните обиколки направи три изпреварвания и завърши седми с 15.9 секунди зад победителя Виктор Мартен.

По този начин българинът спечели шест точки още в първото си състезание във Формула 2, където ще кара през цялата 2026-а година. През изминалия сезон той бе част от Формула 3, отново с отбора на Campos Racing.

От 13:00 часа в петък е и квалификацията във Ф2 в Абу Даби, в събота предстои спринтовото състезание от 14:15 чса, докато основната надпревара е в неделя от 11:15 часа. Всички те ще бъдат излъчвани пряко по DIEMA SPORT 3.