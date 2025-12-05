Новини
Спорт »
Бг футбол »
Херо готви сериозна чистка в Ботев Пд, вече е ясен първият напускащ

5 Декември, 2025 10:29 362 0

  • димитър димитров - херо-
  • футбол-
  • ботев пловдив

Очаква се поне трима футболисти да бъдат освободени по искане на треньора

Херо готви сериозна чистка в Ботев Пд, вече е ясен първият напускащ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Треньорът на Ботев Пд Димитър Димитров готви черен списък с футболисти, които ще трябва да напуснат отбора след края на есенния сезон в efbet Лига.

Очаква се поне трима футболисти да бъдат освободени по искане на треньора, съобщава „Мач Телеграф“. Единият от тях почти сигурно е нападателят Стивън Петков, който бе привлечен през лятото.

Още при идването си в Ботев, Димитър Димитров обяви, че през зимната пауза ще направи промени в състава, който се нуждае от подсилване. Херо добави, че в мачовете до края на годината ще се запознае по-подробно с качествата на отбора и ще прецени кои футболисти трябва да останат и кои ще напуснат.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

