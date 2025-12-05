Боримиров с лаконичен, но ясен коментар след загубата от Славия

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров беше много лаконичен след поражението с 0:2 от Славия в мача от 18 кръг на efbet Лига.
На въпрос, на какво се задължи този резултат, той отговори: „Може би, защото отборът на Славия ни надигра.“
1 Некой яко са нагушиха
08:01 05.12.2025
2 свиреп ОХЛЮВ
Коментиран от #3
08:01 05.12.2025
3 Фокс
До коментар #2 от "свиреп ОХЛЮВ":Паднаха Защото нарочно вкараха резервите . Тоя мач е уговорен. Или за черно тото или са се разбрали с Домусчиев Лудогорец пак да е шампион. Левски винаги играе зле със Славия. Белите се хвърлят винаги и го знаят всички и точно с тях да пуснат резервите....
Коментиран от #12
08:05 05.12.2025
4 дебеЛ Лебед
08:12 05.12.2025
5 Гонзо
08:22 05.12.2025
6 Ванк0-1
08:24 05.12.2025
7 Гуцката
08:32 05.12.2025
8 Чочо
Такова предателство към феновете на Левски,които дадоха много от себе си да спасяват отбора.От космоса се видя,продадения мач!
Коментиран от #10
08:36 05.12.2025
9 Падението започна
08:45 05.12.2025
10 Много ВЯРНО. АЗ НЕ МОГА ДА
До коментар #8 от "Чочо":Повярвам как некои още ходят на мачовете им. скоро оставка на шишкото и ТУУУЛУПА и дано тези танас-офците да ги последват.
08:49 05.12.2025
11 Боримечков
08:51 05.12.2025
12 Е ПОСЛЕ ПОЧТИ
До коментар #3 от "Фокс":ЦяЛО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ ИГРАХА ТИТУЛЯРИТЕ И ОЩЕ ПО ЗЛЕ БЕШЕ. Толкова си могат. МЪКИ МЪКИ. А И РЕЗУЛТАТА НЕ Е РЕАЛЕН ПОНЕ 4 ТРЯБВАШЕ ДА СА ГОЛОВЕТЕ
08:53 05.12.2025
14 Верно ли бе
09:03 05.12.2025