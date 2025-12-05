Боримиров с лаконичен, но ясен коментар след загубата от Славия

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров беше много лаконичен след поражението с 0:2 от Славия в мача от 18 кръг на efbet Лига.

На въпрос, на какво се задължи този резултат, той отговори: „Може би, защото отборът на Славия ни надигра.“