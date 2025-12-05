Новини
Боримиров с лаконичен, но ясен коментар след загубата от Славия

5 Декември, 2025 07:59

На въпрос, на какво се задължи този резултат, той отговори: „Може би, защото отборът на Славия ни надигра.“

Боримиров с лаконичен, но ясен коментар след загубата от Славия - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров беше много лаконичен след поражението с 0:2 от Славия в мача от 18 кръг на efbet Лига.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Некой яко са нагушиха

    22 0 Отговор
    От високите коефициенти на залозите.

    08:01 05.12.2025

  • 2 свиреп ОХЛЮВ

    18 3 Отговор
    Чудесен резултат за сините ! Загубиха само с 2-0

    Коментиран от #3

    08:01 05.12.2025

  • 3 Фокс

    14 3 Отговор

    До коментар #2 от "свиреп ОХЛЮВ":

    Паднаха Защото нарочно вкараха резервите . Тоя мач е уговорен. Или за черно тото или са се разбрали с Домусчиев Лудогорец пак да е шампион. Левски винаги играе зле със Славия. Белите се хвърлят винаги и го знаят всички и точно с тях да пуснат резервите....

    Коментиран от #12

    08:05 05.12.2025

  • 4 дебеЛ Лебед

    12 5 Отговор
    Отборът на БОЙКО и ДЕЛЯН загуби ! Отбор0т на ВЛАСТТА ! Отлична вест.

    08:12 05.12.2025

  • 5 Гонзо

    12 2 Отговор
    И тоя е със IQ на Божинката..

    08:22 05.12.2025

  • 6 Ванк0-1

    6 1 Отговор
    Мафията,превзе окончателно българските отбори,феновете на левски през 80-те и началото на 90-те нямаше да позволят това нещо да се случи,ама и тогава бяха други времена.Сега видяхте кво ни се случи през последните години ,а ритаме а криза без пари,ЦСКА не успяхме в борбата,поне вие се борете,успех в тая борба ама надали.

    08:24 05.12.2025

  • 7 Гуцката

    3 1 Отговор
    Нулио занули отбора на народа. Цирковото изкуство е друг жанр. Истинския мъжкар не прави всичко защото другото не е мъжко!

    08:32 05.12.2025

  • 8 Чочо

    7 1 Отговор
    Събудихте,още един мъртвец,ли?
    Такова предателство към феновете на Левски,които дадоха много от себе си да спасяват отбора.От космоса се видя,продадения мач!

    Коментиран от #10

    08:36 05.12.2025

  • 9 Падението започна

    1 1 Отговор
    Дори много закъсняхте на нокти и пе..да@@ли трудно е. Нерваци и некадърници. Само у устата ви бива.

    08:45 05.12.2025

  • 10 Много ВЯРНО. АЗ НЕ МОГА ДА

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Чочо":

    Повярвам как некои още ходят на мачовете им. скоро оставка на шишкото и ТУУУЛУПА и дано тези танас-офците да ги последват.

    08:49 05.12.2025

  • 11 Боримечков

    0 1 Отговор
    Трябват коледни премии за футболистите, а няма кинти.

    08:51 05.12.2025

  • 12 Е ПОСЛЕ ПОЧТИ

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Фокс":

    ЦяЛО ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ ИГРАХА ТИТУЛЯРИТЕ И ОЩЕ ПО ЗЛЕ БЕШЕ. Толкова си могат. МЪКИ МЪКИ. А И РЕЗУЛТАТА НЕ Е РЕАЛЕН ПОНЕ 4 ТРЯБВАШЕ ДА СА ГОЛОВЕТЕ

    08:53 05.12.2025

  • 14 Верно ли бе

    1 1 Отговор
    - Въпрос на пресконференцията след мача : - Защо излязохте с резервите ? Къде са титулярите ? - Те не успяха да дойдат за мача, защото бяха заети. Празнуваха титлата в БИАД.

    09:03 05.12.2025

