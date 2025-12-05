Милан с интерес към защитник на Реал Мадрид

Италианският гранд Милан следи ситуацията около левия краен защитник на Реал Мадрид, Ферлан Менди, и обмисля да отправи оферта за него. Според информация на Calciomercato.com, „росонерите“ се надяват да привлекат френския национал под наем. 30-годишният Менди е изиграл само един мач за Реал Мадрид от началото на сезона.

Ръководството на испанския клуб е готово да се раздели със защитника през следващия месец, особено предвид силните изяви на Алваро Карерас на същата позиция. Договорът на Менди с Реал Мадрид е до 2028 година.

Французинът бе привлечен на "Сантиаго Бернабеу" през 2019 година от Лион. До момента той има 202 мача, 6 гола и 6 асистенции за "белия балет". Многото контузии обаче му попречиха да остави по-сериозна следа, като и в момента той е в лазарета и се очаква да се възстанови в началото на новата година.