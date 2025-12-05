Микел Мерино – новото оръжие в атаката на Арсенал

Мениджърът на Арсенал - Микел Артета изрази категоричната си подкрепа към испанския полузащитник Микел Мерино, определяйки го като напълно достоен да води нападението на „артилеристите“, дори при пълна конкуренция в предни позиции.

Мерино, който пристигна на „Емиратс“ от Реал Сосиедад през август 2024 г., бързо се превърна в ключова фигура за лондончани. Макар никога преди да не е заемал ролята на класически централен нападател, 29-годишният испанец впечатли с девет попадения още в дебютния си сезон, запълвайки празнината, оставена от контузиите на Кай Хаверц и Габриел Жезус.

С общо 11 гола за клуб и национален отбор през настоящата кампания, Мерино се утвърди като един от най-резултатните играчи на Арсенал, допринасяйки за лидерската позиция на тима във Висшата лига.

На пресконференция преди важния сблъсък с Астън Вила, Артета бе попитан дали Мерино ще продължи да бъде разглеждан като опция за върха на атаката, дори когато всички нападатели са на разположение.

„С представянето си и с огромното влияние върху играта, Мерино напълно заслужава да бъде сред основните ни избори в предни позиции“, категоричен бе наставникът.

Артета разкри още, че испанският национал може да бъде използван и в по-гъвкави схеми, редом до Хаверц, Виктор Гьокереш или Жезус, в зависимост от тактическите нужди на отбора.

„Имаме някои идеи, които разработвахме през лятото, но все още не сме ги реализирали напълно заради кадрови проблеми“, допълни мениджърът.

Междувременно, Арсенал следи отблизо състоянието на Деклан Райс, Леандро Тросар и Уилям Салиба преди съботния двубой. Райс напусна терена с травма при победата над Брентфорд, докато Тросар и Салиба пропуснаха последните срещи.

„Остава ни още една тренировка, всеки час е от значение, за да преценим кои футболисти ще бъдат на разположение“, сподели Артета.