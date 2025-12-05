Новини
Спорт »
Световен футбол »
Микел Мерино – новото оръжие в атаката на Арсенал

Микел Мерино – новото оръжие в атаката на Арсенал

5 Декември, 2025 16:21 383 0

  • арсенал-
  • микел мерино-
  • микел артета-
  • висша лига-
  • нападател-
  • футбол-
  • новини-
  • спорт-
  • лондон-
  • астън вила

Артета разкри, че испанският национал може да бъде използван и в по-гъвкави схеми

Микел Мерино – новото оръжие в атаката на Арсенал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Арсенал - Микел Артета изрази категоричната си подкрепа към испанския полузащитник Микел Мерино, определяйки го като напълно достоен да води нападението на „артилеристите“, дори при пълна конкуренция в предни позиции.

Мерино, който пристигна на „Емиратс“ от Реал Сосиедад през август 2024 г., бързо се превърна в ключова фигура за лондончани. Макар никога преди да не е заемал ролята на класически централен нападател, 29-годишният испанец впечатли с девет попадения още в дебютния си сезон, запълвайки празнината, оставена от контузиите на Кай Хаверц и Габриел Жезус.

С общо 11 гола за клуб и национален отбор през настоящата кампания, Мерино се утвърди като един от най-резултатните играчи на Арсенал, допринасяйки за лидерската позиция на тима във Висшата лига.

На пресконференция преди важния сблъсък с Астън Вила, Артета бе попитан дали Мерино ще продължи да бъде разглеждан като опция за върха на атаката, дори когато всички нападатели са на разположение.

„С представянето си и с огромното влияние върху играта, Мерино напълно заслужава да бъде сред основните ни избори в предни позиции“, категоричен бе наставникът.

Артета разкри още, че испанският национал може да бъде използван и в по-гъвкави схеми, редом до Хаверц, Виктор Гьокереш или Жезус, в зависимост от тактическите нужди на отбора.

„Имаме някои идеи, които разработвахме през лятото, но все още не сме ги реализирали напълно заради кадрови проблеми“, допълни мениджърът.

Междувременно, Арсенал следи отблизо състоянието на Деклан Райс, Леандро Тросар и Уилям Салиба преди съботния двубой. Райс напусна терена с травма при победата над Брентфорд, докато Тросар и Салиба пропуснаха последните срещи.

„Остава ни още една тренировка, всеки час е от значение, за да преценим кои футболисти ще бъдат на разположение“, сподели Артета.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ