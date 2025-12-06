Манчестър Сити готви сериозна оферта за Родриго

Манчестър Сити се готви да отправи оферта от 70 милиона паунда за звездата на Реал Мадрид Родриго още през януари, съобщава “Fichajes”. Английският шампион иска трансферът да бъде финализиран възможно най-бързо.
23-годишният бразилец преживява труден период, като той не е вкарвал в последните си 31 мача, което се превърна в най-дългата голова суша за нападател в историята на мадридския клуб.
Интересът на Сити подсказва, че Пеп Гуардиола вярва в потенциала на Родриго въпреки сегашния му спад. Предстои да видим дали Реал ще бъде склонен да се раздели с него през зимата.
