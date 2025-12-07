В страхотен мач Лийдс взе точк от госдтуването си на Ливърпул – 3:3, в мач от 15-ия кръг от Висшата английска лига. Шампионите водеха с 2:0 и 3:2, но допуснаха изравняване в самия край на двубоя на "Еланд Роуд", предава БТА. Националът Илия Груев започна като титуляр за "белите", но беше заменен от Ао Танака в 65-ата минута.
Първата част не предложи много емоции на зрителите, но всичко най-интересно се случи след почивката. Юго Екитике реализира два гола за шампионите в рамките на малко повече от 120 секунди и резултатът стана 2:0 в 50-ата минута.
Доминик Калвърт-Люин върна един гол от дузпа в 73-ата минута, а Антон Стах изравни четвърт час преди изтичане на редовното време на срещата. "Червените" си върнаха аванса чрез Доминик Собослай в 80-ата минута, но японецът Танака, който замени Илия Груев, направи резултата 3:3 в шестата минута на допълнителното време.
Лийдс не се даде на Ливърпул като гост – 3:3
7 Декември, 2025
Илия Груев започна титуляр
09:16 07.12.2025