Меси направи Интер Маями шампион в МЛС (ВИДЕО)

7 Декември, 2025 09:28 987 2

Във финала победиха Ванкувър с 3:1

Меси направи Интер Маями шампион в МЛС (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Лионел Меси направи Интер Маями шампион в Мейджър Лийг Сокър, след като тимът победи Ванкувър с 3:1 във финала. Така след десет титли с Барселона в Испания и две с ПСЖ във Франция, Меси успя да триумфира и в САЩ, предава БТА.

Меси не успя да вкара гол във финала срещу Ванкувър, но даде две решителни асистенции. Автогол на Едиер Окампо, предизвикат от Маси, даде аванс на тима от Маями в 18-ата минута, но след това Ванкувър направи няколко пропуска, след които и удар с глава на световния шампион с Германия Томас Мюлер.

Канадският отбор продължи да доминира и след почивката и логично изравни чрез Али Ахмед в 60-ата минута. Удари Саби три пъти намериха гредите за съжаление на тима на Ванкувър.

В 71-вата минути Меси подаде на сънародника си Родриго Де Пол, който направи 2:1 за Интер. Меси пусна пас и към Тадио Айенде, който се разписа за 3:1 за девети път по време на плейофите, което е рекорд в МЛС.

Така съотборниците на Меси - испанците Жорди Алба и Серхио Бускетс, с които бяха заедно и в Барселона, сложиха край на кариерите си с трофей.


  • 1 в кратце

    3 0 Отговор
    Меси е измесил шампионството на ф.к. "Интер"-Маями.

    09:30 07.12.2025

  • 2 Тервел

    3 0 Отговор
    Меси шампион ….. говвнАллдо - нарцис … кУга асистенции от геяяя , кУга ?? Егоцентрично токсично изззпражжжнение ! Само гледайте как ще провали Португалия на свертовното …..!!!!

    10:28 07.12.2025

