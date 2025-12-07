Меси направи Интер Маями шампион в МЛС (ВИДЕО)

Лионел Меси направи Интер Маями шампион в Мейджър Лийг Сокър, след като тимът победи Ванкувър с 3:1 във финала. Така след десет титли с Барселона в Испания и две с ПСЖ във Франция, Меси успя да триумфира и в САЩ, предава БТА.



Меси не успя да вкара гол във финала срещу Ванкувър, но даде две решителни асистенции. Автогол на Едиер Окампо, предизвикат от Маси, даде аванс на тима от Маями в 18-ата минута, но след това Ванкувър направи няколко пропуска, след които и удар с глава на световния шампион с Германия Томас Мюлер.



Канадският отбор продължи да доминира и след почивката и логично изравни чрез Али Ахмед в 60-ата минута. Удари Саби три пъти намериха гредите за съжаление на тима на Ванкувър.



В 71-вата минути Меси подаде на сънародника си Родриго Де Пол, който направи 2:1 за Интер. Меси пусна пас и към Тадио Айенде, който се разписа за 3:1 за девети път по време на плейофите, което е рекорд в МЛС.



Така съотборниците на Меси - испанците Жорди Алба и Серхио Бускетс, с които бяха заедно и в Барселона, сложиха край на кариерите си с трофей.



