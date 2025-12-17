Исторически триумф за Ню Йорк Никс: Купата на НБА отново в Голямата ябълка след половин век

Вълнуваща вечер в Лас Вегас донесе дългоочакваната радост на феновете на Ню Йорк Никс, след като отборът триумфира над Сан Антонио Спърс с резултат 124:113 и вдигна Купата на Националната баскетболна асоциация (НБА) за първи път от 1973 година насам.

Сблъсъкът започна с доминация на младия талант Дайлън Харпър и неговите съотборници от Сан Антонио, които диктуваха темпото през първата половина на срещата. Въпреки това, Спърс така и не успяха да се откъснат с повече от 11 точки преднина, а Никс търпеливо изчакваха своя момент.

Решителният обрат настъпи в началото на последната четвърт, когато нюйоркчани стартираха с впечатляваща серия от 11:1 и буквално пречупиха съперника си. В този ключов период Мичел Робинсън се отличи с борбеност и хъс, като овладя пет нападателни борби от общо 15 за целия финал, давайки допълнителен импулс на отбора си.

ОГ Ануноби бе истинският мотор на Никс, реализирайки 28 точки при отлична успеваемост – 10 от 17 стрелби. Джейлън Брънсън също блесна с 25 точки и 8 асистенции, а неговото лидерство и хладнокръвие му донесоха приза за най-полезен играч на финала. Именно Брънсън бе в основата на историческия успех, който сложи край на 51-годишната суша за трофеи в Ню Йорк.

Това бе шеста поредна победа за Никс и десета в последните им 11 двубоя – серия, която вдъхва надежда за още по-силно представяне до края на сезона.

„Винаги намираме начин да спечелим – това трябва да бъде нашият девиз до последния мач“, заяви развълнуваният Джейлън Брънсън след финалната сирена.