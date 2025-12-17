Чикаго Файър иска Роберт Левандовски

Един от емблематичните клубове в Мейджър Лийг Сокър и бивш дом на Христо Стоичков - Чикаго Файър е насочил вниманието си към звездния нападател на Барселона Роберт Левандовски. Според авторитетната BBC Sport, американският тим вече е влязъл в контакт с полския таран, чийто договор с каталунците изтича през идното лято.

Въпреки че Левандовски навърши 37 години през август, интересът към него не стихва. Чикаго Файър са започнали активни разговори с опитния голаджия, като според източници от клуба финансовите му изисквания не представляват пречка за евентуален трансфер. Преговорите вървят в положителна посока, но самият Левандовски е категоричен – няма намерение да напуска „Камп Ноу“ през зимния трансферен прозорец. Той е решен да остане в Барселона до края на сезона, за да помогне на отбора в битката за трофеи в Ла Лига и Шампионската лига.

Настоящата кампания под ръководството на Ханзи Флик донесе известна ротация в атаката на Барса. Немският специалист редува Левандовски и Феран Торес на върха на нападението, а на моменти дори залага на английския национал Маркъс Рашфорд.