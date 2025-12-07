Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Пирели прогнозира един бокс в Абу Даби, но са възможни и два

Пирели прогнозира един бокс в Абу Даби, но са възможни и два

7 Декември, 2025 12:12 468 0

  • пирели-
  • гуми-
  • сликове-
  • формула 1-
  • шампион-
  • абу даби

Макларън е единственият отбор, който разполага с два комплекта нови твърди сликове

Пирели прогнозира един бокс в Абу Даби, но са възможни и два - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Пирели, доставч на гуми във Формула , прогнозира, че пилотите ще се опитат да изкарат Гран При на Абу Даби днес с един бокс. Но шефът на моторспорт подразделението на компанията Марио Изола е на мнение, че може да видим и по две спирания за гуми, предава sportal.bg.

„С оглед на запазените гуми от пилотите, можем да видим два различни подхода към състезанието – обясни Изола. – Макларън е единственият отбор, където имат два комплекта нови твърди сликове, а повечето други тимове, включително и Ред Бул, имат по два нови комплекта средно твърди сликове. Това подсказва, че отборите си остават отворена вратата към стратегия с два бокса, но в Макларън са избрали най-консервативния подход.“

Според Изола за най-бърза се смята стратегията с един бокс, която включва старт със средно твърдите гуми и между 20 и 26 обиколка да е смяната им с твърди. Също така, може да се стартира с твърдите и между 39 и 45 обиколка те да бъдат сменени със средно твърди.
„Стратегията с два бокса не е толкова бърза, а трябва да се има предвид, че изпреварванията на „Яс Марина“ са трудни. Вариант е първа серия обиколка със средно твърди гуми, после твърди и след втория бокс – отново средно твърди. Тук, на теория тази стратегия е по-бърза в последната част на състезанието“, смято още Изола.

Надпреварата в Абу Даби е днес от 15 часа, а в това състезание ще се определи и новият световетн шампион при пилотите.


Обединени Арабски Емирства
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ