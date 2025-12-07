Новини
В Абу Даби се решава титлата във Формула 1

7 Декември, 2025 12:38 548 1

Какви са вариантите

В Абу Даби се решава титлата във Формула 1 - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

В старта за Голямата награда на Абу Даби ще се реши и титлата при пилотите във Формула 1. От години интригата не е оставала за последния кръг, предава gong.bg.
С шанс за отличието са трима пилоти. Това са лидерът в класирането Ландо Норис, Макс Верстапен и Оскар Пиастри, който е с най-малки шансове за успех.

Ландо Норис с Макларън е лидер в класирането с 12 точки преднина пред Макс Верстапен и 16 пред Оскар Пиастри. Норис ще печели титлата, ако завърши на подиума, независимо от резултатите на неговите съперници.

Макс Верстапен успя да намали огромна разлика през втората половина на сезона. Той трябва да спечели състезанието и да се надява Норис да завърши на 4-то място или по-назад. Ако Верстапен е втори, Норис трябва да е 8-ми или по-назад, а ако е трети – Норис трябва да е 9-ти или по-назад.

Оскар Пиастри има най-малки шансове, но все още е в играта. За да вдигне титлата, трябва да спечели състезанието и Норис да завърши на 6-то място или по-назад.


Обединени Арабски Емирства
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Марк

    1 0 Отговор
    Супер, първата част от плана за Верстапен - шампион е изпълнена. Сега остава втората част: да спечели състезанието и да се моли на Бога за благоприятно развитие на ситуацията след него!

    Това ще е удивително, ако успее да спечели шампионата по такъв чудесен начин!)))

    13:00 07.12.2025

