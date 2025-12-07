Претендентите за титлата във Формула 1 с различни подходи. Ландо Норис, Макс Верстапен и Оскар Пиастри са в центъра на вниманието, предава sportal.bg. Преди старта ясон се вижда разлика в подхода на тримата към надпреварата на „Яс Марина“. Верстапен ще потегли от полпозишън пред Норис и Пиастри, които ще стартират втори и трети. Разликата идва от гледна точка гумите, с които тримата разполагат.
Дуото на Макларън Норис и Пиастри имат по един комплект чисто нови средно твърди гуми и два комплект нови твърди сликове. При Верстапен ситуацията е обратната, което означава, че пилотът на Ред Бул поне има информация за поведението на твърдите гуми този уикенд, макар и от първата тренировка в петък. И тримата разполагат с три комплекта от меките гуми, които те използваха в хода на вчерашната квалификация на „Яс Марина“.
Претендентите за титлата във Формула 1 с различни подходи при гумите
Ландо Норис, Макс Верстапен и Оскар Пиастри са в центъра на вниманието
