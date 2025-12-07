Новини
Претендентите за титлата във Формула 1 с различни подходи при гумите

7 Декември, 2025 14:52 701 0

Ландо Норис, Макс Верстапен и Оскар Пиастри са в центъра на вниманието

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Претендентите за титлата във Формула 1 с различни подходи. Ландо Норис, Макс Верстапен и Оскар Пиастри са в центъра на вниманието, предава sportal.bg. Преди старта ясон се вижда разлика в подхода на тримата към надпреварата на „Яс Марина“. Верстапен ще потегли от полпозишън пред Норис и Пиастри, които ще стартират втори и трети. Разликата идва от гледна точка гумите, с които тримата разполагат.

Дуото на Макларън Норис и Пиастри имат по един комплект чисто нови средно твърди гуми и два комплект нови твърди сликове. При Верстапен ситуацията е обратната, което означава, че пилотът на Ред Бул поне има информация за поведението на твърдите гуми този уикенд, макар и от първата тренировка в петък. И тримата разполагат с три комплекта от меките гуми, които те използваха в хода на вчерашната квалификация на „Яс Марина“.


Обединени Арабски Емирства
