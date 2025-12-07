Перфектен Верстапен, но Ландо Норис е световен шампион във Формула 1

Ландо Норис е новият световен шампион във Формула 1. 26-годишният пилот на Макларън завърши на трето място в Гран при на Абу Даби, като това беше достатъчно за него да триумфира за първи път като шампион.



Състезанието на пистата Яс Марина беше доминирано от перфектния Макс Верстапен (Ред Бул), финиширал на лидерската позиция след изминаването на 58 обиколки. На втора позиция в 24-тия и последен кръг през сезона остана Оскар Пиастри от Макларън.



Норис стартира от втората позиция зад Макс Верстапен, но още в първата обиколка загуби второто място от съотборника си Оскар Пиастри, който направи страхотно изпреварване от външната страна на деветия завой. Това обаче не притесни Норис, който изобщо не тръгна да се бори с Верстапен и Пиастри, знаейки, че просто трябва да се качи на подиума, за да спечели световната титла, предава sportal.bg.



Британецът направи едно много контролирано състезание, в което финишира на третата позиция, въпреки един момент на уплах при атаката срещу Юки Цунода в 23-тата обиколка. Тогава пилотът на Макларън беше избутан извън пистата на правата преди шестия завой, но не се отказа от атаката си, което привлече вниманието на стюардите. Те обаче решиха да накажат Цунода за повече от една смяна на посоката на движение на правата, което позволи на Норис да кара по-спокойно до финала.



Четвърти в Гран При на Абу Даби завърши Шарл Леклер, който в началото беше достатъчно близо до Норис, за да го атакува, но така и не намери нужната скорост, с която да изпревари пилота на Макларън и финишира на 6.7 секунди зад британеца. Пети завърши Джордж Ръсел, а точки от последното състезание за сезона взеха още Фернандо Алонсо, Естебан Окон, Люис Хамилтън, Ланс Строл и Оливър Беарман.



В крайното класиране при пилотите Ландо Норис печели титлата с актив от 423 точки и аванс от само две пред Макс Верстапен. Трети в класирането с 410 точки е Оскар Пиастри, който води в шампионата в продължение на 15 кръга, но загуби почва под краката си в решителните мигове в края на сезона.



При отборите Макларън завършва годината с 833 точки, второто място отива в ръцете на Мерцедес с 469 пункта, а тройката с 451 оформя Ред Бул. В топ 5 попаднаха още Ферари с 398 и Уилямс със 137.



Надпреварата за Гран При на Абу Даби сложи край на сезон 2025, а следващата кампания ще започне с Гран При на Австралия в Мелбърн, която ще се проведе между 6 и 8 март. Догодина е възможно пълно преразпределение на силите, тъй като в сила ще влязат изцяло новите технически правила, които включват нова аеродинамика, нови шасита и нови задвижващи системи.



Шампионите във Формула 1 за последните 15 години:

2025 - Ландо Норис (Великобритания, Макларън)

2024 - Макс Верстапен (Нидерландия, Ред Бул)

2023 - Макс Верстапен (Ред Бул)

2022 - Макс Верстапен (Ред Бул)

2021 - Макс Верстапен (Ред Бул)

2020 - Люис Хамилтън (Великобритания, Мерцедес)

2019 - Люис Хамилтън (Мерцедес)

2018 - Люис Хамилтън (Мерцедес)

2017 - Люис Хамилтън (Мерцедес)

2016 - Нико Розберг (Германия, Мерцедес)

2015 - Люис Хамилтън (Мерцедес)

2014 - Люис Хамилтън (Мерцедес)

2013 - Себастиан Фетел (Германия, Ред Бул)

2012 - Себастиан Фетел (Ред Бул)

2011 - Себастиан Фетел (Ред Бул)

2010 - Себастиан Фетел (Ред Бул)

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 1.5 Оценка 1.5 от 2 гласа.