Националът Александър Везенков и Олимпиакос постигнаха девета поредна победа в гръцкото баскетболно първенство при мъжете. Олимпиакос се наложи като домакин на АЕК Атина със 100:93 (18:24, 33:12, 24:24, 25:33) в среща от деветия кръг на шампионата, предава БТА. За АЕК загубата беше трета от началото на сезона и тимът продължава с актив 5-3 след осем изиграни мача.
Везенков допринесе за успеха с 13 точки, 6 борби и 1 асистенция за 22 минути на терена. Домакините водеха с 51:36 на почивката, а преди последната четвърт резултатът беше 75:60.
Сега за Олимпиакос предстои гостуване на Барселона в двубой от Евролигата на 12 декември, а два дни по-късно Везенков и съотборниците му ще гостуват на Перистери в следващия кръг от първенството на Гърция.
Везенков и Олимпиакос с девета поредна победа в Гърция
7 Декември, 2025 18:52 422 1
Сега жертва падна АЕК
