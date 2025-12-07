Новини
Спорт »
Баскетбол »
Везенков и Олимпиакос с девета поредна победа в Гърция

7 Декември, 2025 18:52 422 1

  • везенков-
  • олимпиакос-
  • аек-
  • баскетбол-
  • гърция

Сега жертва падна АЕК

Везенков и Олимпиакос с девета поредна победа в Гърция - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Националът Александър Везенков и Олимпиакос постигнаха девета поредна победа в гръцкото баскетболно първенство при мъжете. Олимпиакос се наложи като домакин на АЕК Атина със 100:93 (18:24, 33:12, 24:24, 25:33) в среща от деветия кръг на шампионата, предава БТА. За АЕК загубата беше трета от началото на сезона и тимът продължава с актив 5-3 след осем изиграни мача.

Везенков допринесе за успеха с 13 точки, 6 борби и 1 асистенция за 22 минути на терена. Домакините водеха с 51:36 на почивката, а преди последната четвърт резултатът беше 75:60.

Сега за Олимпиакос предстои гостуване на Барселона в двубой от Евролигата на 12 декември, а два дни по-късно Везенков и съотборниците му ще гостуват на Перистери в следващия кръг от първенството на Гърция.


Гърция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перничанин

    1 0 Отговор
    А за национала кога ще играем?

    19:00 07.12.2025

