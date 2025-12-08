Обиденият Салах тренира в добро настроение след скандала

Мохамед Салах се усмихна и разговаря със съотборниците си, докато присъстваше на първата тренировка на Ливърпул след разпаления му изблик на „Еланд Роуд“ в събота.

Салах беше в центъра на вниманието, след като реагира гневно на това, че беше оставен на пейката за трети пореден мач след равенство 3:3 с Лийдс, което продължи мрачната защита на титлата на Ливърпул във Висшата лига.

Но нямаше признаци на дисхармония, докато отборът беше подложен на изпитание на тренировъчния терен на клуба преди мача от Шампионската лига срещу Интер Милано на „Сан Сиро“ във вторник.

След като пристигна на терена за разговор с Уго Екитике, Салах изслуша как мениджърът Арне Слот се обърна към отбора и след това взе участие в серия от загрявки и упражнения с топка. Заниманието беше наблюдавано от Слот, който сега трябва да реши дали да включи 33-годишния египетски нападател в европейските мачове тази седмица, както и в съботния сблъсък във Висшата лига с Брайтън на „Анфийлд“.

След равенството 3:3 с Лийдс Салах заяви, че е бил „хвърлен под автобуса“ заради оставането си на пейката и твърди, че няма връзка със Слот. Той също така предположи, че Брайтън може да бъде последният му домакински мач.

Египет е домакин на Зимбабве в откриващия мач за Купата на африканските нации на 22 декември, което означава, че Салах няма да е на разположение след този уикенд.