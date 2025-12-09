Новини
Спортът по ТВ във вторник (9 декември)

Спортът по ТВ във вторник (9 декември)

9 Декември, 2025 06:15 593 0

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (9 декември) - 1
12.00 Мачида – Улсан Нова спорт

12.00 Висел – Ченгду Диема спорт 3

14.15 Бурурам – Гангвон Диема спорт 3

15.00 Волейбол, Прая – Замалек МАХ Спорт 1

14.15 Джохор – Шанхай Порт Нова спорт

17.00 Интер – Ливърпул (младежи) МАХ Спорт 2

17.30 Кайрат – Олимпиакос МАХ Спорт 4

17.30 Ботев (Вр) – Монтана Диема спорт

19.00 Волейбол, Богданка – Халбанк МАХ Спорт 1

19.45 Байерн – Спортинг МАХ Спорт 3

20.00 Волейбол, Кемниц – Паниониос МАХ Спорт 2

22.00 Интер – Ливърпул МАХ Спорт 3

22.00 Барселона – Айнтрахт МАХ Спорт 4

22.00 Аталанта – Челси МАХ Спорт 2

22.00 ПСВ Айндховен – Атлетико МАХ Спорт 1

22.00 Куинс Парк Рейнджърс – Бирмингам Диема спорт 2


