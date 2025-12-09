Новини
Президентът Румен Радев към Насар: Истинският триумф в спорта изисква достойно отношение

9 Декември, 2025 06:30 626 3

Спечелените титли от българските атлети като Карлос Насар носят световно признание за страната ни и обединяват цялата нация

Президентът Румен Радев към Насар: Истинският триумф в спорта изисква достойно отношение - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Президентът на България Румен Радев прие световния шампион по вдигане на тежести Карлос Насар на официална среща.

"Спечелените титли от българските атлети като Карлос Насар носят световно признание за страната ни и обединяват цялата нация", написа държавният глава в социалните мрежи.

По думите му спортните постижения стимулират хиляди млади хора да се стремят към победа в името на България.

"Истинският триумф и в спорта, и в живота, изисква достойно отношение, много труд, посветеност, себеотрицание и воля. За мен беше удоволствие да разговаряме за предизвикателствата, успехите и перспективите пред българския спорт с големия човек и спортист Карлос Насар", отбелязва още Радев.

Насар стана световен шампион в новата категория до 94 кг, като постави нов световен рекорд.


  • 1 Пак

    2 2 Отговор
    клишета и поучения .

    06:42 09.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Популистко

    2 1 Отговор
    отъркване от доказан демагог.

    06:51 09.12.2025

