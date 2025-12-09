Президентът Румен Радев към Насар: Истинският триумф в спорта изисква достойно отношение

Президентът на България Румен Радев прие световния шампион по вдигане на тежести Карлос Насар на официална среща.

"Спечелените титли от българските атлети като Карлос Насар носят световно признание за страната ни и обединяват цялата нация", написа държавният глава в социалните мрежи.

По думите му спортните постижения стимулират хиляди млади хора да се стремят към победа в името на България.

"Истинският триумф и в спорта, и в живота, изисква достойно отношение, много труд, посветеност, себеотрицание и воля. За мен беше удоволствие да разговаряме за предизвикателствата, успехите и перспективите пред българския спорт с големия човек и спортист Карлос Насар", отбелязва още Радев.

Насар стана световен шампион в новата категория до 94 кг, като постави нов световен рекорд.