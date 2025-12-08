Разочарованият Иван Стоянов: Изгубихме важни точки

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов остана разочарован от пропуснатите три точки след нулевото равенство срещу Добруджа в последния шампионатен мач на "червените" за 2025 година, предаде Топспорт.



"Днес загубихме две точки. Първото полувреме отстъпихме в агресията, не стояхме така, както искахме, движехме се по-малко от съперника. Ако беше паднал голът на Диало, мачът можеше да тръгне в друга посока", започна Стоянов.

Треньорът отхвърли тезите за подценяване или сериозна физическа умора:



"Не мога да кажа, че има умора. Подценяване - никакво. Излязохме да си изиграем мача и ако можем - да го спечелим. Опитахме с всички сили, но днес просто не се получаваше. Теренът също не беше лек. В края на годината всеки отбор и всеки играч изпитва умора."



Стоянов призна, че отбора му все още страда от липса на ефективност в последната третина:



"Мъчим се по всякакъв начин да отбележим гол. Наложи се да рискуваме и да пуснем втори нападател. Надявам се занапред да имаме повече шанс и да реализираме положенията си."



Въпреки равенството, наставникът оцени високо развитието на тима:



"Направихме доста добър полусезон. Може би малцина очакваха да се представим така. Стремим се към най-високото. Имаме сериозен отбор и футболисти - остава само да работим и да изискваме максимума."



Накрая той обърна внимание към предстоящия мач за Купата на България:



"Трябва да се възстановим добре. Очаква ни тежък съперник - Славия, който се представя силно в последните срещи."

Старши треньорът на Добруджа Атанас Атанасов изрази разочарование след нулевото равенство срещу ЦСКА 1948 в мач от 19-ия кръг на Първа лига, подчертавайки, че неговият тим е бил по-близо до победата в Бистрица.



"По-скоро съм разочарован, защото можехме да си тръгнем с три точки на фона на това, което показахме като игра. Имахме реални шансове да спечелим. Това е първият ни положителен резултат като гост. Направихме грешки, които те не успяха да оползотворят. Отборът играе добре, създадохме достатъчно ситуации, но не ги реализирахме. Това е пътят - да се опитваме да играем футбол и го правим. Понякога се получава, понякога - не", започна Атанасов.



Наставникът отбеляза, че силните изяви на отбора не са еднократни:



"Изиграхме и други много силни мачове, в които не успяхме да победим. Срещу Спартак Варна бяхме най-добри. Като селекция ЦСКА 1948 е най-окомплектованият тим в групата, а ние почти обезличихме начина, по който се опитват да играят."



Треньорът подчерта, че Добруджа има 12 точки и предстои ключов период:



"Предстоят финални двубои срещу отбори от нашата черга. Ще има играчи, които ще бъдат освободени, и такива, които ще привлечем. Искаме да надградим, особено в завършващата фаза."



Атанасов коментира и задаващия се мач за Купата на България срещу Ботев Враца:



"Ще преценим кой ще остане след последния мач с Ботев Враца. Имаме амбиции да продължим напред. Купата по никакъв начин не може да е приоритет, но все пак това е последен мач за годината в Добрич и ще се опитаме да го спечелим."