Милан обърна зрелищно Торино, героят на вечерта бе резервата Пулишич

Отборът на Милан осъществи впечатляващ обрат за успех с 3:2 като гост на Торино в последния мач от 14-ия кръг на Серия "А", предаде sportal.bg.

Домакините взеха ранен аванс от два гола, които бяха дело на Никола Влашич (10’ - дузпа) и Дуван Сапата (17’), но Адриен Рабио (24’) бързо намали изоставането на своя тим с прекрасен гол, а резервата Кристиан Пулишич (67’, 78’) донесе пълния обрат със своите две попадения. Така "росонерите" прекратиха негативната си серия от три загуби при визитите си на този съперник.

Наказаният Масимилиано Алегри предприе четири промени в стартовия си състав след загубата от Лацио с 0:1 за Купата на Италия. В центъра на защитата се завърна Матео Габия за сметка на Кони Де Винтер. Като ляв халф-бек стартира Давиде Бартезаги, а не Первис Еступинян. В полузащита Ардон Яшари беше заменен от Лука Модрич. Самуеле Ричи също не беше титуляр, защото Рубен Лофтъс-Чийк беше изтеглен назад в халфовата линия и така партньор в атака на Рафаел Леао този път беше Кристофър Нкунку. Домакините също бяха подредени в 3-5-2 с нападатели Че Адамс и Сапата.

Домакините успяха да поведат в резултата още в десетата минута, когато Никола Влашич беше точен от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Фикайо Томори. Майк Менян беше близо до това да избие удара от бялата точка, но не успя да спаси трета поредна дузпа срещу него в Серия "А".

В 17-ата минута Кристиян Аслани се опита да удвои преднината, но далечният му шут завърши в обятията на противниковия вратар. Секунди по-късно обаче "биковете" наистина стигнаха до втори гол. Адриен Тамезе отне топката от Нкунку и я подаде на Влашич, който предприе дълъг рейд и накрая асистира на Сапата. Нападателят пък с диагонален шут прокара топката между краката на Страхиня Павлович и така я прати в мрежата на Менян, който също не се намеси убедително.

"Росонерите" обаче успяха да намалят изоставането си с първия си удар в мача. Това стана в 24-тата минута, когато Рабио отбеляза дебютното си попадение за тима със страхотен изстрел от 29 метра. В 28-ата минута Леао също опита шут от голямо разстояние, но не намери целта. Именно при това отиграване португалецът получи мускулна травма, поради което беше заменен принудително. На негово място влезе Ричи, което прати Лофтъс-Чийк в предни позиции. В заключителните минути преди почивката Нкунку и Рабио се опитаха да възстановят равенството, но ударите им се оказаха неуспешни.

Втората част започна с удар с пета на Нкунку, след който Франко Исраел улови топката. Малко след това Павлович стреля от голямо разстояние, но изпълнението му беше разочароващо. В 55-ата минута гостите се разминаха с изравнителен гол, след като съперниковият вратар спаси опасния изстрел с глава на Бартезаги, след което предотврати добавката на Ричи. Малко по-късно Фаустино Анджорин влезе остро в дясното стъпало на Алексис Салемакерс, но се отърва само с жълт картон. Последваха несполучливи удари на Влашич и Маркус Педерсен.

В 66-ата минута на терена се появи Пулишич и секунди по-късно именно той се разписа с удар по земя след центриране на Салемакерс. Пет минути след това Адамс прати топката в мрежата на гостите, но голът му не беше зачетен заради фал в атака на Педерсен срещу белгиеца. За сметка на това миланският гранд стигна до пълен обрат, като това се случи в 78-ата минута. Тогава Ричи намери с пас Пулишич до точката за дузпа, а американецът отбеляза втория си гол в двубоя със своето воле. В самия край на редовното време нападателят стигна до трети гол, но той не беше признат поради засада на асистиралия му Нкунку и така резултатът остана непроменен.

След третата си поредна шампионатна победа Милан събра 31 точки и се върна на върха в класирането, където беше и преди началото на кръга, благодарение на малко по-добрата си голова разлика спрямо втория Наполи. Торино пък загуби трети пореден мач и така остана на 16-ата позиция със своите 14 пункта.

ТОРИНО - МИЛАН 2:3



1:0 Влашич (10' - дузпа)



2:0 Сапата (17')



2:1 Рабио (24')



2:2 Пулишич (67')



2:3 Пулишич (78')



Торино: Исраел, Тамезе, Марипан, Коко, Педерсен, Анджорин, Аслани, Лазаро, Влашич, Адамс, Сапата



Милан: Менян, Томори, Габия, Павлович, Салемакерс, Лофтъс-Чийк, Модрич, Рабио, Бартезаги, Нкунку, Леао