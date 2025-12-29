Новини
НЗОК разкри хиляди фиктивни хоспитализации: По документи в болница, а тялом пред рулетката

НЗОК разкри хиляди фиктивни хоспитализации: По документи в болница, а тялом пред рулетката

29 Декември, 2025 18:12 826 15

Регистрирани са общо над 22 000 посещения в хазартни обекти от лица, които официално е трябвало да бъдат в болнични легла

НЗОК разкри хиляди фиктивни хоспитализации: По документи в болница, а тялом пред рулетката - 1
Снимка: БГНЕС
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Националната агенция за приходите (НАП) разкриха мащабна схема за източване на обществен ресурс чрез фиктивни хоспитализации. Проверката е установила драстични разминавания между отчетеното болнично лечение и реалното местоположение на пациентите.

Анализът на данните за първата половина на 2025 година показва, че 3890 души са посещавали игрални зали в периодите, когато по документи са били настанени за болнично лечение. Регистрирани са общо над 22 000 посещения в хазартни обекти от лица, които официално е трябвало да бъдат в болнични легла.

НЗОК започва незабавни проверки на лечебните заведения, допуснали тези нарушения. Институцията ще търси възстановяване на неправомерно платените суми за неосъществени хоспитализации и за неспазване на медицинските алгоритми.

От Здравната каса уточняват, че при необходимост ще сезират и други компетентни органи за установените злоупотреби. Съвместната работа с приходната агенция цели засилване на контрола върху разходването на средствата от здравните вноски.

Резултатите от инспекциите и конкретните наложени наказания ще бъдат оповестени след приключване на контролните производства.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ами да, те

    9 0 Отговор
    така правят болниците,,, пациентите също...

    18:15 29.12.2025

  • 2 бою циганина

    11 0 Отговор
    дал съм телк на цели цигански села

    18:16 29.12.2025

  • 3 и кво нищо не смеете да ги пипате лекари

    8 0 Отговор
    НЗОК разкри хиляди фиктивни хоспитализации

    18:17 29.12.2025

  • 4 нзок

    6 0 Отговор
    е ОПГ!

    Коментиран от #8

    18:17 29.12.2025

  • 5 бою циганина

    5 0 Отговор
    а знаете ли как се става мвр фалшив офицер по татово време ?......... с дедо партизанин е най лесно

    18:18 29.12.2025

  • 6 Оня

    6 0 Отговор
    доктора, дето го били окрали..... ко става с тоя човек, добре ли е. Нещо така за призхода на тия спестявания, някой лев данък платен, нещо установи ли се.

    Коментиран от #9

    18:21 29.12.2025

  • 7 Институцията ще търси възстановяване на

    2 0 Отговор
    а затвор за мошениците-фалшификатори? .........................Кои са те?

    18:22 29.12.2025

  • 8 цялото нзок

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "нзок":

    ако ги събереш на две магарета сламата не могат да разделят.....

    18:22 29.12.2025

  • 9 оказа се наш човек

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Оня":

    гепихме едни кинти и потулихме случая сега всички са доволни

    18:24 29.12.2025

  • 10 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор
    Сега ако излезе, че са и на тъмнозелени...😎

    18:34 29.12.2025

  • 11 Едва ли

    3 0 Отговор
    Пак ще бъде много шум за нищо. Все едно до сега не са имали възможност да го направят това! Колко пъти бяха разкривани подобни фалшиви хоспитализации, спомням си по времето на Стойчо Кацаров беше разкрита някаква схема, но нищо не последва. И не само тази. Ще видим какво ще стане, но не съм оптимист по въпроса.

    18:35 29.12.2025

  • 12 лекия

    3 0 Отговор
    Ако сега са хванали 22000 фалшиви хоспитализации значи са поне 5 пъти по толкова. И то само за тази година. Голямо крадене пада от здравните вноски и за това не ги правят застраховки.

    18:36 29.12.2025

  • 13 Цъкайте

    3 0 Отговор
    смс-и за българската коледа, цъкайте още..... Пък докторите си крадат кат разпрани. И все им не стига бюджета.

    18:38 29.12.2025

  • 14 ново начало

    1 0 Отговор
    в грабежите.

    18:39 29.12.2025

  • 15 Между другото..

    4 0 Отговор
    Очаквам, когато реално някоя болница върне парите за такива мошеничества, тогава да съобщят официално, болница по болница, с имената на болниците, че парите са върнати!!! Защото обикновено се вдига един шум и накрая болниците в съда печелят делата и нищо не връщат. Това е практика. Крайният резултат е важен, другото са празни приказки от хиляда и една нощ. Не е достатъчно само да върнат парите. По закон би трябвало да им се прекрати дейността заради неизвършена, но отчетена за плащане сума. А, да видим

    18:40 29.12.2025

