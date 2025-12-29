НЗОК разкри хиляди фиктивни хоспитализации: По документи в болница, а тялом пред рулетката

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Националната агенция за приходите (НАП) разкриха мащабна схема за източване на обществен ресурс чрез фиктивни хоспитализации. Проверката е установила драстични разминавания между отчетеното болнично лечение и реалното местоположение на пациентите.

Анализът на данните за първата половина на 2025 година показва, че 3890 души са посещавали игрални зали в периодите, когато по документи са били настанени за болнично лечение. Регистрирани са общо над 22 000 посещения в хазартни обекти от лица, които официално е трябвало да бъдат в болнични легла.

НЗОК започва незабавни проверки на лечебните заведения, допуснали тези нарушения. Институцията ще търси възстановяване на неправомерно платените суми за неосъществени хоспитализации и за неспазване на медицинските алгоритми.

От Здравната каса уточняват, че при необходимост ще сезират и други компетентни органи за установените злоупотреби. Съвместната работа с приходната агенция цели засилване на контрола върху разходването на средствата от здравните вноски.

Резултатите от инспекциите и конкретните наложени наказания ще бъдат оповестени след приключване на контролните производства.