НЗОК разкри хиляди фиктивни хоспитализации: По документи в болница, а тялом пред рулетката

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Националната агенция за приходите (НАП) разкриха мащабна схема за източване на обществен ресурс чрез фиктивни хоспитализации. Проверката е установила драстични разминавания между отчетеното болнично лечение и реалното местоположение на пациентите.
Анализът на данните за първата половина на 2025 година показва, че 3890 души са посещавали игрални зали в периодите, когато по документи са били настанени за болнично лечение. Регистрирани са общо над 22 000 посещения в хазартни обекти от лица, които официално е трябвало да бъдат в болнични легла.
НЗОК започва незабавни проверки на лечебните заведения, допуснали тези нарушения. Институцията ще търси възстановяване на неправомерно платените суми за неосъществени хоспитализации и за неспазване на медицинските алгоритми.
От Здравната каса уточняват, че при необходимост ще сезират и други компетентни органи за установените злоупотреби. Съвместната работа с приходната агенция цели засилване на контрола върху разходването на средствата от здравните вноски.
Резултатите от инспекциите и конкретните наложени наказания ще бъдат оповестени след приключване на контролните производства.
1 Ами да, те
18:15 29.12.2025
2 бою циганина
18:16 29.12.2025
3 и кво нищо не смеете да ги пипате лекари
18:17 29.12.2025
4 нзок
Коментиран от #8
18:17 29.12.2025
5 бою циганина
18:18 29.12.2025
6 Оня
Коментиран от #9
18:21 29.12.2025
7 Институцията ще търси възстановяване на
18:22 29.12.2025
8 цялото нзок
До коментар #4 от "нзок":ако ги събереш на две магарета сламата не могат да разделят.....
18:22 29.12.2025
9 оказа се наш човек
До коментар #6 от "Оня":гепихме едни кинти и потулихме случая сега всички са доволни
18:24 29.12.2025
10 Евгени от Алфапласт
18:34 29.12.2025
11 Едва ли
18:35 29.12.2025
12 лекия
18:36 29.12.2025
13 Цъкайте
18:38 29.12.2025
14 ново начало
18:39 29.12.2025
15 Между другото..
18:40 29.12.2025