Новини
Спорт »
Световен футбол »
Помощникът на Алегри: Милан никога не се предава

Помощникът на Алегри: Милан никога не се предава

9 Декември, 2025 09:00 577 0

  • масимилиано алегри-
  • марко ландучи-
  • милан-
  • футбол-
  • торин-
  • серия а

Похвали духа на Милан след обрата от 0:2 до 3:2 срещу Торино

Помощникът на Алегри: Милан никога не се предава - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Помощник-треньорът на Масимилиано Алегри, Марко Ландучи, похвали духа на Милан след обрата от 0:2 до 3:2 срещу Торино, вдъхновен от двата гола на болния Кристиан Пулишич. Алегри трябваше да изгледа мача от трибуните заради наказание, получено след гневния му спор с щаба на Лацио и съдията миналата седмица. Любопитното е, че Ландучи вече има четири победи от четири мача, в които е замествал Алегри през този сезон.

„Торино ни чакаше през първото полувреме и ние глупаво се хванахме на въдицата. Вместо да изнасяме топката по фланговете, се забихме в центъра. Последваха дузпа и контраатака, но трябва да похвалим този отбор, защото той никога не се отказва. Трябва да благодарим и на треньорския щаб, и на лекарите, защото те вдигнаха Пулишич на крака. Онзи ден беше много болен, но ни помогна изключително много. Духът на целия отбор отново доказа, че не се предаваме“, заяви Ландучи.

Запитан какво се е променило на полувремето, за да доведе до толкова различен подход от страна на Милан, Ландучи обясни: „Със сигурност променихме няколко неща, но голът на Рабио ни вдъхна увереност. Заиграхме с Кристофър Нкунку като централен нападател, а зад него бяха Рабио и Рубен Лофтъс-Чийк. Бяхме много по-балансирани, атакуващи, движехме топката по-добре и обърнахме мача, за да постигнем много важна победа.“

Големият герой обаче бе Кристиан Пулишич, който се появи от пейката и реализира два гола.

„Пулишич е страхотен играч. Вижда се, че е много спокоен в съблекалнята, но на терена притежава тази решителност, иска да вкарва голове и е смъртоносен в тези позиции. Имаше два удара и вкара два гола, не можеш да искаш повече от това... Това е група, която, честно казано, никога не се оплаква, обича да прекарва време заедно и благодарение на тях сме в тази позиция. Трябва да продължим така, мач за мач“, завърши Ландучи.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ