Новини
Спорт »
Световен футбол »
Моуриньо: Наполи стана по-добър отбор. Отсъстват Лукаку и Де Бройне, но ще играе Мактоминей

Моуриньо: Наполи стана по-добър отбор. Отсъстват Лукаку и Де Бройне, но ще играе Мактоминей

9 Декември, 2025 20:22 509 0

  • наполи-
  • бенфика-
  • моуриньо-
  • лукаку-
  • шампионска лига

Треньорът на Бенфика говори преди срещата от Шампионската лига

Моуриньо: Наполи стана по-добър отбор. Отсъстват Лукаку и Де Бройне, но ще играе Мактоминей - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо говори на пресконференция преди мача срещу Наполи.

"Дали е предимство, че познавам италианските отбори? Не знам, може би ще ми трябва по-малко време за анализ в сравнение с друг отбор и култура, която не познавам. Но фактът, че ги познавам добре, не означава, че трудностите ще бъдат по-малки или, че класата им е по-слаба. Те са много силен отбор, който спечели два пъти титлата в последните години, и който играе различно от началото на сезона", каза португалският специалист.

"Срещу Спортинг изиграхме добър мач, бяхме по-добри от отбор, който е шампион в последните две години. Бяхме наказани в началото на мача заради индивидуална грешка - нещо, което ни се случва напоследък. С Челси също направихме отличен мач, загубихме с автогол, както и в първенството. Винаги губим заради индивидуални грешки. В тактическата организация отборът е по-силен", сигурен е Специалния.

"Наполи е без Лукаку? Не ме карайте да се смея заради отсъстващите, защото при тях го няма и Де Бройне, но си имат Мактоминей. Ние имаме по-сериозни проблеми, но не искам да се оплаквам. Пейката на Наполи е различна, като видите кои играят, ще забравите кои отсъстват. Но те смениха схемата си на игра и станаха по-добър отбор", каза още Жозе Моуриньо.


Португалия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ