Моуриньо: Наполи стана по-добър отбор. Отсъстват Лукаку и Де Бройне, но ще играе Мактоминей

Треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо говори на пресконференция преди мача срещу Наполи.

"Дали е предимство, че познавам италианските отбори? Не знам, може би ще ми трябва по-малко време за анализ в сравнение с друг отбор и култура, която не познавам. Но фактът, че ги познавам добре, не означава, че трудностите ще бъдат по-малки или, че класата им е по-слаба. Те са много силен отбор, който спечели два пъти титлата в последните години, и който играе различно от началото на сезона", каза португалският специалист.

"Срещу Спортинг изиграхме добър мач, бяхме по-добри от отбор, който е шампион в последните две години. Бяхме наказани в началото на мача заради индивидуална грешка - нещо, което ни се случва напоследък. С Челси също направихме отличен мач, загубихме с автогол, както и в първенството. Винаги губим заради индивидуални грешки. В тактическата организация отборът е по-силен", сигурен е Специалния.

"Наполи е без Лукаку? Не ме карайте да се смея заради отсъстващите, защото при тях го няма и Де Бройне, но си имат Мактоминей. Ние имаме по-сериозни проблеми, но не искам да се оплаквам. Пейката на Наполи е различна, като видите кои играят, ще забравите кои отсъстват. Но те смениха схемата си на игра и станаха по-добър отбор", каза още Жозе Моуриньо.