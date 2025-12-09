Олимпиакос спечели първата си победа в ШЛ

Олимпиакос спечели първата си победа в Шампионската лига през този сезон, след като надигра с 1:0 Кайрат на "Астана Арена", предаде sportal.bg.

Желсон Мартинш отбеляза единственото попадение в 73-тата минута, но гръцкият тим създаде още доста добри положения. Страхотните намеси на Темирлан Анарбеков, както и на три пъти гредите, спасиха домакините от разгром. Кайрат остава с едва една точка и вече няма шансове да попадне сред първите 24 отбора. Олимпиакос вече има пет.

Олимпиакос имаше доста сериозно предимство през първата част. Аюб Ел Кааби имаше няколко възможности да открие резултата. В първата ситуация той засече с глава от няколко метра центриране на Поденсе, но Анербеков реагира брилянтно и изби в корнер. В 21-вата минута мароканецът прати топката във вратата, след като на близката греда засече ниско подаване на Шикиньо, но попадението бе отменено заради засада на португалеца. Малко след това Ел Кааби нанесе опасен изстрел от границата на наказателното поле, но Анербеков отново спаси.

Домакините не отправиха нито един удар преди почивката.

През второто полувреме играта до около 60-ата минута вървеше доста по-равностойно, като вече и Кайрат опитваше да атакува. Едмилсон направи един добър пробив, но бе блокиран и не успя да нанесе удар. След това Олимпиакос взе отново инициативата.

В 60-ата минута Шикиньо отправи добър изстрел от далечна дистанция, но Анарбеков за пореден път се справи добри и изби.

В 73-тата минута Жедсон Мартинш най-сетне даде преднина на Олимпиакос. Тареми го намери отдясно, след което португалецът от малък ъгъл нанесе много силен и прецизен удар, с който изведе гостите напред.

В следващите минути Олимпиакос имаше още две чудесни възможности да увеличи преднината си. Първо удар на Тареми срещна гредата след нова намеса на Анарбеков, а след това вратарят за пореден път показа страхотен рефлекс и спаси удар с глава отблизо на Мартинс. След това Тареми не успя и с добавката, но така или иначе той бе в положение на засада.

В 79-ата минута за втори път гредата, този път напречната, спаси домакините след удар на Ел Кааби. Отново преди това имаше и намеса на стража на Кайрат.

В добавеното време Ел Кааби отново стреля в гредата, а Анарбеков направи още едно спасяване.