Ханзи Флик обясни защо е заменил Ламин Ямал

10 Декември, 2025 07:30 707 0

Той имаше жълт картон, а освен това се нуждаеше от почивка – това е причината за смяната

Снимка: БГНЕС
Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик коментира победата с 2:1 над Айнтрахт Франкфурт в шестия кръг от основната фаза на Шампионската лига. Германският специалист обясни и защо е заменил Ламин Ямал, който демонстрира недоволство от смяната си.

„Е, Ямал беше малко разстроен. Но той имаше жълт картон, а освен това се нуждаеше от почивка – това е причината за смяната“, заяви Флик.

„Трите точки са много важни, отново сме в играта. Беше много труден мач. Съперникът се защитаваше много дълбоко, но ние контролирахме ситуацията и създавахме положения", подчерта наставникът на Барса.

„Трябва да се съсредоточим и да спечелим още 6 точки в оставащите два мача. Имаме четири поредни победи, което е важно“, завърши Флик.


