Българин вкара за Кьолн в Шампионската лига

10 Декември, 2025 20:00 455 1

  • кристиян ирмиев-
  • кьолн-
  • шампионска лига-
  • футбол

Кристиян Ирмиев се разписа срещу Мидтиланд в победен мач от турнира при младежите

Българин вкара за Кьолн в Шампионската лига - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Българският юношески национал Кристиян Ирмиев вкара един от головете за победата на тима си Кьолн при победата над Мидтиланд с 4:1 в мач от плейофите на младежката Шампионска лига.

Така германският тим до 19 години се класира за груповата фаза, след като първият мач между двата тима бе завършил 1:1.

Ирмиев започна като вътрешен халф в схемата на "козлите" и в 50-ата минута направи резултата 2:1 за Кьолн, след като се разписа след асистенция на Бенямин Лей. Българинът изигра цял мач, като в последната минута получи жълт картон.

Ирмиев заслужи тази чест, след като през миналия сезон спечели юношеската Бундеслига с Кьолн. Халфът е от Благоевград и е син на бившия защитник на Пирин Велик Ирмиев. Талантът разкри в интервю за сайта на Българския футболен съюз, че мечтата му е да играе в Барселона един ден.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Спецназ

    1 0 Отговор
    Иска да играе момчето за Барселона! Знае че,

    Тука никой нема и да го викне за Българския Национален!

    Ние си имаме "мениджърски" игри и селекциЙ...
    Неам думи, Баце!

    Ега новия Селекционер на Националите ме опровергае!

    АМА НАДА ЛИ...

    Вкарал некакво младо българче гол за победа в младежката Шампионска Лига??

    Абе... не сме опрели до него...

    20:11 10.12.2025

