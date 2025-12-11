Нови интересни сблъсъци в Лига Европа днес

Днес ще се изиграят мачовете от шестия кръг в основната фаза на Лига Европа. Отново ни очакват интересни сблъсъци, които ще доведат до размествания в различните етажи на класирането. То се оглавява от Лион, Мидтиланд и Астън Вила с по 12 точки, а след тях с по 11 са непобедените до момента Фрайбург, Бетис и Ференцварош. Другият отбор без поражение след първите пет кръга е Виктория (Пилзен).

Българският представител Лудогорец ще посрещне ПАОК от 19:45 часа и ще се опита да стигне до победа, с която да направи голяма крачка към следващата фаза на турнира. "Орлите" са на 25-о място в класирането, а към директните елиминации ще продължат първите 24. ПАОК се стреми към топ 8 и директно участие на осминафиналите. Като титуляр за гръцкия тим се очаква да започне бившият футболист на Лудогорец Кирил Десподов.

Някои от фаворитите в надпреварата ще имат трудни гостувания. Бетис ще играе срещу Динамо (Загреб) на "Максимир", а Рома ще преследва трите точки срещу Селтик в Глазгоу. Като атрактивен се очертава и двубоят между ФКСБ и Фейенорд. Астън Вила пък ще се изправи срещу Базел на "Санкт Якоб Парк", където швейцарският тим рядко греши.

Утрехт - Нотингам Форест, Ференцварош - Рейнджърс, Селта - Болоня и Йънг Бойс - Лил също са мачове, които предизвикват сериозен интерес.