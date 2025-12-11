Треньорът на Ювентус се ядоса: На моменти представянето ни беше истински срам

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети изрази недоволство от представянето на своя отбор, въпреки победата с 2:0 над Пафос в шестия кръг от основната фаза на Шампионската лига.

„Беше много важно да спечелим. След победа всичко изглежда по-добре. Анализирайки мача обаче, разбирам, че със сигурност трябва да правим повече. Не сме доволни, момчетата не са доволни от себе си, на моменти правехме само минимума“, заяви Спалети.

„Някои ситуации през първото полувреме бяха откровено срамни. След почивката се отпуснахме малко и започнахме да действаме по-спокойно с топката, взимайки по-добри решения", продължи опитният специалист.

„Вярно е, че имаме известни трудности в отбрана. Очевидно, че ни е нужен централен защитник, играещ с десен крак, защото Калюлю трябва да бъде краен защитник, а тази позиция в момента се заема от Уестън Маккени. Когато на Камбиазо му се налага да се защитава срещу физически мощни нападатели, той изпитва известни затруднения, неговите силни страни се проявяват в атака", обясни Спалети.

„Позволихме твърде много на Пафос през първото полувреме. Допуснахме и няколко елементарни грешки. Понякога е просто невероятно да ги видиш и да осъзнаеш, че нашите играчи не могат да вземат правилните решения в тези епизоди, но такава е ситуацията, в която се намираме“, завърши Спалети.