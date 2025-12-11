Новини
Спорт »
Световен футбол »
Треньорът на Ювентус се ядоса: На моменти представянето ни беше истински срам

Треньорът на Ювентус се ядоса: На моменти представянето ни беше истински срам

11 Декември, 2025 09:30 513 0

  • ювентус-
  • лучано спалети-
  • шампионска лига-
  • пафос

Беше много важно да спечелим

Треньорът на Ювентус се ядоса: На моменти представянето ни беше истински срам - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети изрази недоволство от представянето на своя отбор, въпреки победата с 2:0 над Пафос в шестия кръг от основната фаза на Шампионската лига.

„Беше много важно да спечелим. След победа всичко изглежда по-добре. Анализирайки мача обаче, разбирам, че със сигурност трябва да правим повече. Не сме доволни, момчетата не са доволни от себе си, на моменти правехме само минимума“, заяви Спалети.

„Някои ситуации през първото полувреме бяха откровено срамни. След почивката се отпуснахме малко и започнахме да действаме по-спокойно с топката, взимайки по-добри решения", продължи опитният специалист.

„Вярно е, че имаме известни трудности в отбрана. Очевидно, че ни е нужен централен защитник, играещ с десен крак, защото Калюлю трябва да бъде краен защитник, а тази позиция в момента се заема от Уестън Маккени. Когато на Камбиазо му се налага да се защитава срещу физически мощни нападатели, той изпитва известни затруднения, неговите силни страни се проявяват в атака", обясни Спалети.

„Позволихме твърде много на Пафос през първото полувреме. Допуснахме и няколко елементарни грешки. Понякога е просто невероятно да ги видиш и да осъзнаеш, че нашите играчи не могат да вземат правилните решения в тези епизоди, но такава е ситуацията, в която се намираме“, завърши Спалети.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ