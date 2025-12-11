Новини
Всички резултати и голмайстори в Шампионска лига

11 Декември, 2025 07:30 1 069 0

Зрителите станаха свидетели на много попадения, драматични обрати и ключови победи

Всички резултати и голмайстори в Шампионска лига - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Шестият кръг от основната фаза на Шампионската лига предложи истинско зрелище на феновете с изиграването на деветте срещи от програмата за вечерта. Зрителите станаха свидетели на много попадения, драматични обрати и ключови победи.

Ето и всички мачове:

От 19:45 часа:
Виляреал – ФК Копенхаген 2:3
0:1 Елиунуси 2'
1:1 Комесаня 47'
1:2 Ашури 48'
2:2 Алувасейи 56'
2:3 Корнелиус 90'

Карабах – Аякс 2:4
1:0 Дуран 10'
1:1 Долберг 39'
2:1 Силва 47'
2:2 Глух 78'
2:3 Геи 83'
2:4 Глух 90'

От 22:00 часа:

Атлетико Билбао – ПСЖ 0:0

Байер Леверкузен – Нюкасъл 2:2
1:0 Гимараеш 13' (а)
1:1 Гордън 52' (д)
1:2 Майли 74'
2:2 Грималдо 88'

Бенфика – Наполи 2:0
1:0 Монтоя 20'
2:0 Барейро 49'

Дортмунд – Будьо/Глимт 2:2
1:0 Бранд 18'
1:1 Алеесами 42'
2:1 Бранд 51'
2:2 Хауге 75'

Клуб Брюж – Арсенал 0:3
0:1 Мадуеке 25'
0:2 Мадуеке 47'
0:3 Мартинели 56'

Реал Мадрид – Манчестър Сити 1:2
1:0 Родриго 28'
1:1 О'Райли 36'
1:2 Халанд 43' (д)

Ювентус – Пафос 2:0
1:0 МакКени 67'
2:0 Дейвид 73'


