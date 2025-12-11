Всички резултати и голмайстори в Шампионска лига

Шестият кръг от основната фаза на Шампионската лига предложи истинско зрелище на феновете с изиграването на деветте срещи от програмата за вечерта. Зрителите станаха свидетели на много попадения, драматични обрати и ключови победи.
Ето и всички мачове:
От 19:45 часа:
Виляреал – ФК Копенхаген 2:3
0:1 Елиунуси 2'
1:1 Комесаня 47'
1:2 Ашури 48'
2:2 Алувасейи 56'
2:3 Корнелиус 90'
Карабах – Аякс 2:4
1:0 Дуран 10'
1:1 Долберг 39'
2:1 Силва 47'
2:2 Глух 78'
2:3 Геи 83'
2:4 Глух 90'
От 22:00 часа:
Атлетико Билбао – ПСЖ 0:0
Байер Леверкузен – Нюкасъл 2:2
1:0 Гимараеш 13' (а)
1:1 Гордън 52' (д)
1:2 Майли 74'
2:2 Грималдо 88'
Бенфика – Наполи 2:0
1:0 Монтоя 20'
2:0 Барейро 49'
Дортмунд – Будьо/Глимт 2:2
1:0 Бранд 18'
1:1 Алеесами 42'
2:1 Бранд 51'
2:2 Хауге 75'
Клуб Брюж – Арсенал 0:3
0:1 Мадуеке 25'
0:2 Мадуеке 47'
0:3 Мартинели 56'
Реал Мадрид – Манчестър Сити 1:2
1:0 Родриго 28'
1:1 О'Райли 36'
1:2 Халанд 43' (д)
Ювентус – Пафос 2:0
1:0 МакКени 67'
2:0 Дейвид 73'
