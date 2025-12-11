Новини
В Турция разследват за незаконни залагания и мача между Фенербахче и Щутгарт

11 Декември, 2025 10:00 482 0

Според всекидневника „Сабах“, разследващите се фокусират върху залог, който правилно е предсказал, че халфът на Фенербахче Исмаил Юксек ще получи жълт картон в 98-ата минута на двубоя от Лига Европа през октомври

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Докато разследването за футболни залози се разширява с арести на футболисти от елитната дивизия в Турция, местните медии цитират нови подробности, включително подозрителни залози, свързани с двубоя между Фенербахче и Щутгарт.

Според всекидневника „Сабах“, разследващите се фокусират върху залог, който правилно е предсказал, че халфът на Фенербахче Исмаил Юксек ще получи жълт картон в 98-ата минута на двубоя от Лига Европа през октомври. Твърди се, че залогът е направен от Ерсен Дикмен, сътрудник на играча на “фенерите” Мерт Хакан Яндаш. И двамата са в затвора в очакване на съдебния процес за уреждане на мачове и незаконни залози.

„Сабах“ съобщи, че Яндаш е превел пари на Дикмен, който многократно е правил залози, специфични за играчи като Юксек, като например „ще получи картон“ и „ще извърши поне три нарушения“.

Разследващите са проследили множество двубои на Фенербахче, включително срещу Славия (Прага) през 2024 година. Твърди се, че Дикмен е направил 15 отделни залога, че Юксек ще извърши поне три нарушения. Юксек е извършил пет фаула, което прави всички залози успешни.


Междувременно, нападателят на Щутгарт Дениз Ундав отговори на обвиненията на пресконференция. Ундав, който беше замесен в сбиване с Юксек в края на мача, каза, че „не вярва“, че той го е направил умишлено.

„Нормално е да получи жълт картон, дори да не беше направил нищо и аз да бях започнал сбиването“, добави Ундав.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

