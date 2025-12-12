Всички крайни резултати в Лига на конференциите

Ето всички крайни резултати от 5-и кръг на груповата фаза на Лига на конференциите:
Брейдаблик - Шамрок Роувърс 3:1
Дрита - АЗ Алкмаар 0:3
Фиорентина - Динамо Киев 2:1
Хакен - АЕК Ларнака 1:1
Ягелония - Райо Валекано 1:2
Ноа - Легия Варшава 2:1
Самсунспор - АЕК Атина 1:2
Шкендия - Слован Братислава 2:0
Университатя Крайова - Спарта Прага 1:2
Абърдийн - Страсбург 0:1
Хамрун - Шахтьор Донецк 0:2
КуПС - Лозана 0:0
Лех Познан - Майнц 1:1
Линкълн Ред Импс - Сигма Оломуц 2:1
Ракув - Жрински 1:0
Риека - Целйе 3:0
Шелбърн - Кристъл Палас 0:3
Рапид Виеан - Омония 0:1
Източник: www.focus-news.net
