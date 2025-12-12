Новини
Спорт »
Световен футбол »
Всички крайни резултати в Лига на конференциите

Всички крайни резултати в Лига на конференциите

12 Декември, 2025 04:10, обновена 12 Декември, 2025 03:15 316 0

  • лига на конференциитефутбол-
  • резултати

Срещите от поредния кръг се изиграха късно снощи

Всички крайни резултати в Лига на конференциите - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Ето всички крайни резултати от 5-и кръг на груповата фаза на Лига на конференциите:

Брейдаблик - Шамрок Роувърс 3:1

Дрита - АЗ Алкмаар 0:3

Фиорентина - Динамо Киев 2:1

Хакен - АЕК Ларнака 1:1

Ягелония - Райо Валекано 1:2

Ноа - Легия Варшава 2:1

Самсунспор - АЕК Атина 1:2

Шкендия - Слован Братислава 2:0

Университатя Крайова - Спарта Прага 1:2

Абърдийн - Страсбург 0:1

Хамрун - Шахтьор Донецк 0:2

КуПС - Лозана 0:0

Лех Познан - Майнц 1:1

Линкълн Ред Импс - Сигма Оломуц 2:1

Ракув - Жрински 1:0

Риека - Целйе 3:0

Шелбърн - Кристъл Палас 0:3

Рапид Виеан - Омония 0:1

Източник: www.focus-news.net


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ