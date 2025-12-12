Новини
Спорт »
Световен футбол »
Всички крайни резултати в Лига Европа

Всички крайни резултати в Лига Европа

12 Декември, 2025 04:10, обновена 12 Декември, 2025 03:12 330 0

  • футбол-
  • резултати-
  • лига европа

Мачовете се изиграха късно снощи

Всички крайни резултати в Лига Европа - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Ето всички резултати от 6-и кръг на груповата фаза на Лига Европа:

Динамо Загреб - Бетис 1:3

Ференцварош - Рейнджърс 2:1

Лудогорец - ПАОК 3:3

Мидтиланд - Генк 1:0

Ница - Спортинг Брага 0:1

Щурм Грац - Цървена звезда 0:1

Щутгарт - Макаби Тел Авив 4:1

Утрехт - Нотингам Форест 1:2

Йънг Бойс - Лил 1:0

Базел - Астън Вила 1:2

Бран - Фенербахче 0:4

Селта Виго - Болоня 1:2

Селтик - Рома 0:3

Порто - Малмьо 2:1

ФКСБ - Фейенорд 4:3

Фрайбург - РБ Залцбург 1:0

Олимпик Лион - Го Ахед Ийгълс 2:1

Панатинайкос - Виктория Пилзен 0:0

Източник: www.focus-news.net


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ