Всички крайни резултати в Лига Европа

Ето всички резултати от 6-и кръг на груповата фаза на Лига Европа:
Динамо Загреб - Бетис 1:3
Ференцварош - Рейнджърс 2:1
Лудогорец - ПАОК 3:3
Мидтиланд - Генк 1:0
Ница - Спортинг Брага 0:1
Щурм Грац - Цървена звезда 0:1
Щутгарт - Макаби Тел Авив 4:1
Утрехт - Нотингам Форест 1:2
Йънг Бойс - Лил 1:0
Базел - Астън Вила 1:2
Бран - Фенербахче 0:4
Селта Виго - Болоня 1:2
Селтик - Рома 0:3
Порто - Малмьо 2:1
ФКСБ - Фейенорд 4:3
Фрайбург - РБ Залцбург 1:0
Олимпик Лион - Го Ахед Ийгълс 2:1
Панатинайкос - Виктория Пилзен 0:0
