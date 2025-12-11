Новини
Мурат Гасиев демонстрира голямо уважение към Кубрат Пулев: Изглежда перфектно на 44

11 Декември, 2025 06:30 508 1

32-годишният боец от Владикавказ има 32 победи и две загуби (нито една с нокаут) в професионалната си кариера, стартирала през 2011 г.

Мурат Гасиев демонстрира голямо уважение към Кубрат Пулев: Изглежда перфектно на 44 - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Руският боксьор Мурат Гасиев демонстрира голямо уважение към Кубрат Пулев преди сблъсъка им за регулярната титла на WBA в Дубай в петък, 12 декември.

32-годишният боец от Владикавказ има 32 победи и две загуби (нито една с нокаут) в професионалната си кариера, стартирала през 2011 г. През 2018 г. Гасиев е победен от Олександър Усик в полутежка категория, а дебютът му в тежката категория е през 2020 г., където по-късно губи от Ото Валин.

„В тежка категория един удар може да промени всичко - всеки план, всяка стратегия и всяка тактика. Непредвидимо е“, започна Гасиев.

„Кубрат е шампион с много опит. Хората казват, че е стар, но 44 е само число. Притежава богат опит, винаги е в добра форма, изглежда перфектно и съм убеден, че е готов за мача. Той е сред най-трудните съперници в кариерата ми. Все пак направих добър лагер и съм готов за всички предизвикателства“, допълни Гасиев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 КАКВОТО и

    1 0 Отговор
    ДА СЕ СЛУЧИ , на тези години Кубрат показва много , с неговото постоянство и упоритост . Да постигнеш битки за световни титли е много трудно , особено на 44 г.. БРАВО

    06:58 11.12.2025

