Мурат Гасиев демонстрира голямо уважение към Кубрат Пулев: Изглежда перфектно на 44

Руският боксьор Мурат Гасиев демонстрира голямо уважение към Кубрат Пулев преди сблъсъка им за регулярната титла на WBA в Дубай в петък, 12 декември.

32-годишният боец от Владикавказ има 32 победи и две загуби (нито една с нокаут) в професионалната си кариера, стартирала през 2011 г. През 2018 г. Гасиев е победен от Олександър Усик в полутежка категория, а дебютът му в тежката категория е през 2020 г., където по-късно губи от Ото Валин.

„В тежка категория един удар може да промени всичко - всеки план, всяка стратегия и всяка тактика. Непредвидимо е“, започна Гасиев.

„Кубрат е шампион с много опит. Хората казват, че е стар, но 44 е само число. Притежава богат опит, винаги е в добра форма, изглежда перфектно и съм убеден, че е готов за мача. Той е сред най-трудните съперници в кариерата ми. Все пак направих добър лагер и съм готов за всички предизвикателства“, допълни Гасиев.