Линдзи Вон: Баща ми плачеше по телефона

12 Декември, 2025 20:24, обновена 12 Декември, 2025 19:28 779 5

Легендата спечели победата в спускането в Санкт Мориц година след како се завърна на пистата

Линдзи Вон: Баща ми плачеше по телефона - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Вечната Линдзи Вон спечели победата в спускането в Санкт Мориц година след като се завърна на пистата, като това бе нейната 83 победа за Световната купа и 44 в спускането.

Това бе първи неин успех в дисциплината от седем години и половина насам. "Чух се с баща ми по телефона и той плачеше толкова силно, колкото никога не съм го чувала. Това означава много за мен", каза американката пред швейцарската телевизия SRF, цитирана от АФП.

Тя отсъства цели пет години от спорта и при завръщането си през 2024 имаше много скептици, още повече, че тя носи протеза от титан, която заменя частично дясното ѝ коляно.

През лятото тя започна да работи със своя нов треньор и приятел - норвежеца Аксел Лунд Свиндал, като качи 5 кг мускулно тегло.

"Тялото ми отговаря на всички желания на ума ми, а това невинаги бе така в последно време. Сега мога да правя всичко, чувствам се отново като дете", каза още 41-годишната американка.

Линдзи Вон се надява, че ще съхрани част от енергията си, за да остане в добра форма и да атакува олимпийската титла в Милано и Кортина д'Ампецо през февруари.


Швейцария
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 5 Отговор
    За кво плаче?Да не са го изнасилили?🦧🌈🖕🌈🦧

    19:31 12.12.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    9 2 Отговор
    Велика! Велика! Велика!

    19:31 12.12.2025

  • 3 Факт

    11 0 Отговор
    Радваме се, че се е възстановила от тежката контузия.

    Коментиран от #5

    19:36 12.12.2025

  • 4 дедото плаче

    1 5 Отговор
    Лъзнал се е по тънкия лед.

    19:44 12.12.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Те контузиите са няколко. Корава жена. Най великата на всички времена.

    19:46 12.12.2025

