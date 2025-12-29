Микаела Шифрин покори Земеринг с пета последователна победа в Световната купа

Американската звезда Микаела Шифрин отново доказа класата си, като триумфира в слалома на престижния австрийски курорт Земеринг. С тази победа Шифрин записва впечатляваща пета поредна победа в Световната купа, затвърждавайки лидерската си позиция в генералното класиране.
Състезанието премина под знака на оспорвана битка и драматични обрати. Шифрин демонстрира изключителна техника и хладнокръвие, като финишира с общо време 1:48.82 минути. Само девет стотни я разделиха от швейцарката Камий Раст, която водеше след първия манш, но допусна леки неточности в заключителната част на трасето и остана втора.
Третото място на почетната стълбичка зае Лара Колтури, представяща Албания, която изостана с 57 стотни от победителката.
Австрийките Катарина Линсбергер и Катарина Трупе допълниха челната петица, радвайки местната публика с достойно представяне.
За съжаление, швейцарката Анина Цурбриген, която се състезава под български флаг, не успя да завърши първия манш, след като пропусна врата и отпадна от надпреварата.
В генералното класиране Микаела Шифрин продължава да води убедително с 698 точки, следвана от Камий Раст (503 точки) и новозеландката Алис Робинсън (484 точки).
Следващият старт от Световната купа ще се проведе на 3 и 4 януари в словенския зимен център Кранска Гора.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #2, #4
07:38 29.12.2025
2 Обективно
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":А Шифрин на 30 години има над 100 победи (с 20на повече от Вон) ?
08:14 29.12.2025
3 фАНТОМасс
08:16 29.12.2025
4 СлънчогледкА
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Правилното е Естер ЛедеЦка !
08:16 29.12.2025
5 Гост
08:22 29.12.2025